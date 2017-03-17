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Биокожа от Sarmedical


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Биокожа - маска для лица на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты 2-3 нанометра + коллаген-эластинового комплекса, прошитого светом. Кожа косметическая используется как средство для коррекции овала лица. Кожа косметическая разработана как восстанавливающая маска после химического пилинга, мезотерапии, механических и лазерных шлифовок.

Биокожа от Sarmedical

Кожа косметическая обладает удивительным биохимическим сходством с кожей человека, интимно спаиваясь при наложении на кожу, передает ей активные компоненты. Благодаря высокому содержанию гиалуроновой кислоты позволяет интенсивно и на более длительный срок увлажнить кожу, препятствует фото- и хроностарению.

Кожа косметическая обладает отбеливающим свойством – эффективное средство для коррекции гиперпигментации. Кожа косметическая содержит сосудистый пептидный комплекс, обладает дренажными свойствами, убирает отеки.

Применение кожи косметической в составе курса процедур позволяет уменьшить глубину морщин, улучшить тон кожи. Кожа косметическая содержит коллаген и эластин, в комплексе они образуют гидрокаркас на поверхности кожи, обеспечивают выраженный и длительный лифтинг.

Биокожа обладает удивительным биохимическим сходством с кожей человека, при наложении буквально срастается с ней и передает активные компоненты.

Курс 5 процедур
Стоимость 1 - 5 500 р


Публикуется на правах рекламы

 



0 Не нравится 0 Нравится 17.03.2017 Теги: косметическая маска биокожа

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