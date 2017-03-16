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Леся Рябцева: «Сдерживаюсь, не пытаюсь никого унизить»


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Новый, необычный опыт - это прекрасно! И журналистка Леся Рябцева старается почаще выходить за зону комфорта. Бывшая звезда радио «Эхо Москвы» приняла участие в новом сезоне телешоу «Холостяк» и недавно поделилась с коллегами своими впечатлениями.

Рябцева стала одной из девушек, решивших побороться за сердце актера Ильи Глинникова, героя нового сезона шоу. По словам Леси, она решила поучаствовать в проекте, чтобы узнать, как работают реалити-шоу, и заодно выйти за пределы зоны комфорта.

И вот девушка отчиталась о первых результатах. Во время съемок Леся уже узнала кое-что о своих слабостях. «Проект показывает мои слабые стороны, график учит выдержке, я становлюсь более стрессоустойчивой. Мне интересно наблюдать за съемочным процессом, я подружилась с режиссерами, операторами, звукачами, постановщиками».

На вопрос, чувствует ли она «интеллектуальное превосходство перед другими участницами», Рябцева заявила, что старается держать себя в определенных рамках: «Знания не отменяют воспитание и культуру общения, поэтому я сдерживаюсь, не пытаюсь никого унизить».

И тем не менее от колкости Леся не удержалась: «Единственный человек, который мог посоревноваться со мной по уровню IQ и чувству юмора, - это Саша Прохоренко. Как по мне, она самая талантливая. Большинство же - просто озлобленные, закомплексованные куклы».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2017 Теги: Леся Рябцева

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