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Елена Летучая: «Никто никого не уводил»


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Ведущая Елена Летучая скоро отметит первую годовщину свадьбы. Звезда счастлива в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым, можно сказать, цветет и хорошеет. Одно только немного смущает Елену - слухи о том, что она разрушила предыдущий брак любимого.

Долгое время Летучая предпочитала держать личную жизнь в тайне. Она не публиковала в соцсетях фото с любимым мужчиной, не рассказывала об отношениях. Анашенкова ведущая представила публике лишь незадолго до свадьбы.

Светские обозреватели тем временем были настороже. Появились слухи о том, что Елена увела Юрия из семьи. Якобы из-за ведущей бизнесмен бросил жену и детей. Летучая предпочитала не комментировать сплетни, но недавно не выдержала.

«Это же выдумки — на самом деле никто никого не уводил, — заявила знаменитость изданию «7 Дней» . — Да, у Юры была первая официальная жена, вторая гражданская, но когда у нас с ним начались отношения, он был уже свободен, этих женщин не было рядом. Мало того, у меня всегда было правило: я не встречалась с женатыми мужчинами! Ну а что у Юры раньше были отношения, я, конечно, знала. И знала, что есть дети. Но как же могло быть иначе? Юра — красавец, умный, прекрасный мужчина, было бы странно, если бы он к сорока годам не завел семьи! Я абсолютно спокойно и нормально отношусь к прошлому своего мужа и очень люблю его детей. Ведь это его дети, он их любит! Значит, и я тоже. Так что все нормально. Его первая жена уже давно не одна, вторая тоже встречается с молодым человеком. Проблему выдумала и раздувает пресса».

Она добавила, что таблоиды довольно часто спекулируют на личной жизни селебрити. «Вот про меня, например, сейчас говорят, что я беременна. Ну это даже не смешно, потому что уже в шестой раз эта история. Они и сроки называют. Но я сижу рядом с вами в обтягивающем платье — прекрасно видно, беременна я или нет. Пока — нет».

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0 Не нравится 0 Нравится 16.03.2017 Теги: Елена Летучая

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