Нелли Фуртадо представила необычную песню

Певица Нелли Фуртадо (Nelly Furtado) готовится к большой премьере. В конце марта будет представлен восьмой альбом звезды The Ride. А пока артистка презентовала песню с очень символичным названием. Композиция называется Phoenix.

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Последний свой диск The Spirit Indestructible Нелли выпустила пять лет назад. И поклонники заждались. Сама артистка признается, что работа над новым альбомом оказалась для нее очень трудной, но все сложилось достаточно удачно.

«Я пришла в студию пустой, сломленной, - призналась звезда в интервью Cosmopolitan. - Звучит как клише, но это было так. Понимаете, когда вы переживаете сильные эмоции, это способствует творчеству. Не люблю это говорить, потому что многие полагают, что приходится страдать, прежде чем написать хорошую вещь. Мне кажется, это не совсем верно... И все же этими (новыми) песнями я горжусь больше, чем остальными. Это моя лучшая лирика».

Нелли добавила, что ее новый альбом совершенно не похож на предыдущие пластинки. Кроме того, на лонгплее не будет ни одной композиции, записанной Фуртадо в дуэте с другими исполнителями.

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