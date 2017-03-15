Максим Виторган похвастался накачанным торсом
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Максим Виторган старается не отставать от супруги. Ксения Собчак активно занимается йогой и фитнесом, и Максим туда же. Сегодня актер ради рекламы даже решился на голое фото.
Рекламируя одну из компаний по доставке полезной еды, Максим снялся обнаженным. Прикрываясь лишь сумкой с едой.
«Все свое ношу с собой... и ем! Ем вкусную и здоровую еду нужного мне, индивидуально рассчитанного калоража, ресторанного качества и очень разнообразного меню. С утра мне привезли волшебную сумку-холодильник, я ее цап и на работу! Это очень удобно при моем образе жизни: я, например, забыл, что такое "кинокорм", fast food или голод в течение рабочего дня. А значит, я легко могу не ужинать вечером после спектакля! В ногах легкость, на сердце песня!» — сообщил Виторган.
Подписчики, а точнее подписчицы звезды в восторге: «"Молодой Папа", здорово выглядите», «Великолепен)», «Аполлон!», «Прекрасное тело... И чего жадничаете, прикрываетесь», «Повезло Ксюше», «Началось. А так мужик что надо!»
Ранее Максим публиковал видео своих занятий в спортзале. Изнурительные тренировки актер в шутку называет «круги ада».
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Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги.
Максим Виторган показал выписку Собчак. На видео запечатлен малыш звездной пары.Максим Виторган приобщается к высокой моде. Муж и жена – одна сатана.
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Обсуждение 5
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50/50накачанным?)) а-ха-ха
16.03.17 08:42
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Никикак раз на пляжах мужики с ужасными фигурами(((
16.03.17 08:28
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просто марияКак-то не очень. Мне накачанным вообще он не смотрится. очень обычные телеса, которые часто встречаются на пляжах))) Я бы даже сказала "ближе к обрюгзшему"... Но на вкус и цвет, как говорят....
15.03.17 23:21