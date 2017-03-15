Максим Виторган похвастался накачанным торсом

Максим Виторган старается не отставать от супруги. Ксения Собчак активно занимается йогой и фитнесом, и Максим туда же. Сегодня актер ради рекламы даже решился на голое фото.

Рекламируя одну из компаний по доставке полезной еды, Максим снялся обнаженным. Прикрываясь лишь сумкой с едой.

«Все свое ношу с собой... и ем! Ем вкусную и здоровую еду нужного мне, индивидуально рассчитанного калоража, ресторанного качества и очень разнообразного меню. С утра мне привезли волшебную сумку-холодильник, я ее цап и на работу! Это очень удобно при моем образе жизни: я, например, забыл, что такое "кинокорм", fast food или голод в течение рабочего дня. А значит, я легко могу не ужинать вечером после спектакля! В ногах легкость, на сердце песня!» — сообщил Виторган.

Подписчики, а точнее подписчицы звезды в восторге: «"Молодой Папа", здорово выглядите», «Великолепен)», «Аполлон!», «Прекрасное тело... И чего жадничаете, прикрываетесь», «Повезло Ксюше», «Началось. А так мужик что надо!»

Ранее Максим публиковал видео своих занятий в спортзале. Изнурительные тренировки актер в шутку называет «круги ада».

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 6 2017 в 8:26 PST

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Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги.

Максим Виторган показал выписку Собчак. На видео запечатлен малыш звездной пары.