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Кобзон советует Самойловой отказаться от «Евровидения»


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Дискуссия об участии в конкурсе «Евровидение» Юлии Самойловой продолжается. И теперь к обсуждению подключился народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Он призывает девушку бойкотировать конкурс.

Ранее Самойлову поддержали Анита Цой и Алла Пугачева. Сама девушка заявила журналистам, что ни минуты не раздумывала над возможностью участия в конкурсе.

Но по мнению Кобзона, все довольно сложно. Он считает, что участие в «Евровидении» исполнительницы в инвалидной коляске — «лишний повод мракобесам-националистам ерничать по поводу России». «Америка в 80-м году не участвовала в Олимпийских играх — ничего не потеряла, и мы ничего не потеряем от того, что не дадим русофобам повод издеваться над Россией», — подчеркнул в беседе с журналистами «Интерфакса» артист.

Несколькими днями ранее Кобзон заявил, что выбор Самойловой в качестве представителя России на музыкальном конкурсе - ошибка. «Зачем взывать к жалости, у кого? У тех, кто ненавидит нашу страну?» — отметил он.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 15.03.2017 Теги: Евровидение

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