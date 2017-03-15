Дмитрий Тарасов пошутил над своим статусом

Ольга Бузова на днях представила драматичный клип на песню «Привыкаю». Композиция посвящена разводу звезды с футболистом Дмитрием Тарасовым, и по сюжету Ольга очень болезненно переживает расставание. Спортсмен тоже молчать не стал и высказался по поводу своего семейного статуса.

Тарасов провел прямой эфир в Instagram и по душам пообщался с поклонниками. Многие пытались выяснить, встречается ли Дмитрий с моделью Анастасией Костенко, но футболист предпочел отшутиться.

«Холостой ли я? Я не холостой. Или я холостой? Я не знаю, что отвечать. Я запутался. На меня справа сейчас смотрят таким взглядом, что я не холостой. Ау. По ходу, холостой стал... Конечно, я разведенка».

Судя по фразе «На меня справа сейчас смотрят таким взглядом, что я не холостой», Дмитрий вовсе не страдает от одиночества. Но Тарасов уже не раз подчеркивал, что не намерен обсуждать личную жизнь.

«Все мы взрослые люди, только учимся жить, и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, «жить ради лайков» (думаю, это актуальная на сегодняшний день проблема). Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся».

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