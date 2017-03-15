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Бузова со слезами вспоминает о разводе


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Ведущая и певица Ольга Бузова все еще не может прийти в себя после развода с Дмитрием Тарасовым. Девушка стала гостьей ток-шоу «Мужское и Женское» и в беседе с Юлией Барановской не смогла сдержать слез. По словам Ольги, она боится одиночества и спасается работой.

Сегодня Бузова анонсировала в соцсетях передачу со своим участием. «Заранее прошу прощения за свои эмоции... Но, к сожалению, по-другому я жить не умею... Я - настоящая. Такая, какая есть. Живу, как чувствую», — написала звезда.

В ходе программы Ольга призналась, что чувствует себя совершенно беззащитной. Дело в том, что после разрыва с мужем от нее отвернулось множество друзей. «Хочется просто уткнуться в подушку и хочется, чтобы тебя просто пожалели. Но никто этого не делает. Я какой-то изгой. Реально поражает, в каком жестоком мире мы живем».

По словам Бузовой, расставание с Тарасовым произошло очень быстро. Покинула она дом с одним чемоданом и сейчас не надеется на финансовую поддержку со стороны бывшего супруга. Чтобы не думать о прошлом, Ольга старается как можно больше работать. «Я на себя взвалила столько, чтобы не остаться одной. Иначе оказалась бы в психушке».

Пока к новым отношениям звезда не готова. «Как я могу вообще в кого-то влюбиться, если я так любила?» — задается вопросом Бузова. И все же она надеется, что в будущем ей посчастливится встретить достойного мужчину.

Ранее мы писали:

Ольга Бузова: «Пока не хочу любви и замуж». В приоритете у звезды карьера.​

Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой». Экстрасенс рекомендует ведущей проанализировать разрыв с Тарасовым.

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 


3 Не нравится 1 Нравится 15.03.2017 Теги: Ольга Бузова

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