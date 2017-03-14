Принца Уильяма застали с моделью

Что-то неладное творится в семье Виндзоров. В то время как Ее Величество с членами королевской семьи отмечала День Содружества, принц Уильям (William), которому прочат корону, предпочел развлечения на горнолыжном курорте в Швейцарии. И светские обозреватели уже смакуют возможный громкий скандал.

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Его Высочество пропустил официальные мероприятия и, в то время, как остальные члены королевской семьи отмечали День Содружества в Вестминстерском аббатстве, вместе с друзьями катался на лыжах на курорте Вербье и веселился в ночном клубе.

Принц был также замечен в ресторане La Vache увлеченно беседующим с австралийской моделью Софи Тейлор (Sophie Taylor). А в это время герцогиня Кембриджская находилась в Лондоне с детьми. По некоторым данным, в Швейцарию Уильям отправился на выходных.

Решение принца пропустить официальную праздничную церемонию вызвало недовольство среди британской аристократии. Многие журналисты отметили, что Уильям банально бездельничает, уклоняясь от выполнения королевских обязанностей. Букингемский дворец пока воздерживается от комментариев.

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Источник фото: Globallookpress.com