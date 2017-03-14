Добавь XTRA–впечатлений с Pringles XTRA!

Серые будни сменили новогодние праздники, зима на дворе никак не хочет уступать место весне, и кажется, что ярких впечатлений остаётся ждать ещё до мая!

Но не торопитесь расстраиваться – внести разнообразие в эти дни можно легко вместе с Pringles XTRA. Ведь Pringles приготовил для вас сюрпризы!

Pringles XTRA Взрывной вкус Сметана и Лук и XTRA Сырный вкус Pringles- это не просто чипсы, с ними впечатления ещё ярче, вкус ещё насыщенней, приключения ещё удивительней!

А сюрпризы от Pringles становятся еще неожиданней и приятней – выиграть ящик чипсов или сертификат на умопомрачительное впечатление – легко! Но попробуй удивить свою вторую половинку и выиграть суперприз – свидание для двоих в стиле XTRA. Это не просто прогулка под луной или поцелуи на лавочке – это яркие и незабываемые моменты в твоей жизни, самые необычные и впечатляющие*!

Участвуй в конкурсе c 20 февраля по 31 марта 2017 года – и свидание мечты может стать твоим! Чтобы поучаствовать, нужно всего лишь выложить фото со своим близким человеком в Instagram или "ВКонтакте" с хештегом #Pringles_xtra до 31 марта, на фото обязательно должна присутствовать пачка чипсов Pringles. Сделай оригинальное фото и получи шанс выиграть сертификат на яркие впечатления или убеди специальное конкурсное жюри, что именно ты заслуживаешь стать главным победителем и выиграть самое удивительное свидание – свидание мечты от Pringles XTRA .

В этом году участвовать стало ещё интересней, ведь победителей будет выбирать не просто жюри, а известные актёры Павел Прилучный и Агата Муцениеце – звёзды сериалов и кино.

Торопись выигрывать с Pringles XTRA! Ведь это XTRA-вкусно, XTRA-весело и XTRA-просто!!!!

Подробнее об акции в официальной группе Pringles "ВКонтакте": https://vk.com/pringles



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