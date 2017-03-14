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Пэрис Джексон прочат карьеру актрисы


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Дочь поп-короля Майкла Джексона (Michael Jackson) Пэрис (Paris) все чаще блистает на звездных пати. И девушке прочат блестящую карьеру в шоу-бизнесе. По крайней мере, супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) надеется, что мисс Джексон сможет показать себя талантливой актрисой.

 
 
 

Пэрис недавно согласилась сняться в рекламной кампании Chanel, и, по слухам, девушке поступило еще несколько интересных предложений. Но Наоми полагает, что Джексон следует сосредоточиться на актерстве, а не на модельном бизнесе.

«По-моему, Пэрис может стать потрясающей актрисой, — сказала Кэмпбелл, которая в свое время блеснула в клипе Майкла In the Closet. — Я любила ее отца, и мне сейчас его не хватает... Он был гением, единственным в своем роде. И почему бы Пэрис не стать звездой? Настало ее время. Думаю, она покажет нам, насколько она хороша как актриса. У нее немало талантов, и скоро она их покажет».

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    Согласны с Наоми?

Напомним, несколько лет Джексон находилась в специальном учреждении для трудных подростков. «Я была сумасшедшей. Я действительно была безумной. Я прошла через подростковую ненависть ко всему. И я оказалась одна со своей депрессией и своей тревогой. Одна. Беспомощная», — рассказывала Пэрис в недавнем интервью.

Ранее мы писали:

Пэрис Джексон превращается в гламурную диву. Девушке предложили сняться в кино и парочке рекламных кампаний. 

Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Девушка тяжело переносит потерю отца. 

Дети в секрете. Некоторые сильные мира сего и звезды прилагают все усилия, чтобы спрятать от внимания публики самое дорогое — своих детей.



0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2017 Теги: Пэрис Джексон

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