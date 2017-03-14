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Дима Билан бродит по Исландии


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Поклонники Димы Билана в замешательстве. Недавно певец сообщил о серьезных проблемах со здоровьем и обмолвился об операции. А теперь артист сбрил волосы и отправился в Исландию. Как это понимать?

Второй день Дима публикует в Insta фотографии с хештегом #iceland. И судя по пейзажам, артист действительно находится в Исландии, причем компанию ему составляет чудесный плюшевый медведь. Подписчики смущены и пытаются выяснить, зачем Билан отправился на север? «Веет холодом и одиночеством. Дима, на тебя это не похоже, это не твой стиль!», «Что с тобой, Дима?», «Одиночество».

Артист пока воздерживается от комментариев, но сегодня опубликовал трек «как #наберегунеба». По предположениям музыкальных обозревателей, возможно, певец работает над новым видеоклипом.

 

Ранее Билан сообщил, что у него диагностированы грыжи позвоночника. Как рассказал артист, в последнее время его беспокоили серьезные боли и в конце концов медики предложили провести операцию. «У меня были адские боли. Немели пальцы рук — я не мог делать элементарные вещи: застёгивать молнии, открывать кошелёк, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ — препараты не действовали. Мануальщик нашёл у меня даже не три, а пять грыж на позвоночнике. Сейчас мне лучше, уверяю, что после отдыха, который считаю в данном случае необходимым, вернусь и займусь лечением вплотную».

Ранее мы писали:

Дима Билан: «Вечное восхищение очень обременяет». Артист не любит, когда ему постоянно поддакивают. 

Песня дня. Дуэт Билана и Водяновой. Ролик на песню «Не молчи». 

Дима Билан вновь увлекся моделью. Певец очарован Эмили Ратаковски.


0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2017 Теги: Дима Билан

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