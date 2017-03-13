Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп

Она принимала участие в женском марше протеста против нового президента США. И не успокаивается. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) сыграла роль Иванки Трамп (Ivanka Trump) в новой пародии. Получилось забавно.

Скарлетт изображает Иванку в рекламе вымышленного аромата Complicit («Соучастница»). Ролик был представлен на выходных на шоу Saturday Night Live. «Все взгляды устремлены на нее. Ее отличают красота, могущество и... соучастие. Она - Иванка», — говорит голос за кадром. «Когда она смотрит «Титаник», ей кажется, что она Роуз... Прости, девочка, ты Билли Зейн».

Звезда подходит к зеркалу, чтобы подкрасить губы, из отражения на нее смотрит Алек Болдуин (Alec Baldwin) в образе президента США. Реклама заканчивается фразой: «Аромат для женщины, которая могла бы остановить все это, но не сделает это».

Напомним, сейчас Иванка считается чуть ли не первой леди и, по некоторым данным, оказывает сильное влияние на отца. Недавно стараниями Иванки и ее супруга Джареда Кушнера был заблокирован проект указа об отмене постановления Обамы о запрете дискриминации представителей секс-меньшинств на рабочем месте.

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