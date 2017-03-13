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Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп


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Она принимала участие в женском марше протеста против нового президента США. И не успокаивается. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) сыграла роль Иванки Трамп (Ivanka Trump) в новой пародии. Получилось забавно.

Скарлетт изображает Иванку в рекламе вымышленного аромата Complicit («Соучастница»). Ролик был представлен на выходных на шоу Saturday Night Live. «Все взгляды устремлены на нее. Ее отличают красота, могущество и... соучастие. Она - Иванка», — говорит голос за кадром. «Когда она смотрит «Титаник», ей кажется, что она Роуз... Прости, девочка, ты Билли Зейн».

Звезда подходит к зеркалу, чтобы подкрасить губы, из отражения на нее смотрит Алек Болдуин (Alec Baldwin) в образе президента США. Реклама заканчивается фразой: «Аромат для женщины, которая могла бы остановить все это, но не сделает это».

Напомним, сейчас Иванка считается чуть ли не первой леди и, по некоторым данным, оказывает сильное влияние на отца. Недавно стараниями Иванки и ее супруга Джареда Кушнера был заблокирован проект указа об отмене постановления Обамы о запрете дискриминации представителей секс-меньшинств на рабочем месте.

Ранее мы писали:

Дарья Жукова объединилась с Иванкой Трамп. Девушки блистают вместе.​

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Скарлетт Йоханссон: «Сексуальность недолговечна». По словам звезды, с возрастом она все больше принимает себя, свое тело, свой имидж. 



0 Не нравится 0 Нравится 13.03.2017 Теги: Скарлетт Йоханссон

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Обсуждение 5  

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  • rerfhfxf
    Мне стало интересно, в каком месте смеяться.Наверное, Иванка жутко уязвлена пародией короволицей низкозадой крестьянки Йоханссон! Плачет в подушку, наверняка! Эти актриски ну такие тупенькие, боже ж мой))
    		 14.03.17 08:42
         
    2
         
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  • Лотоss
    Дурни эти звёзды. Они своими куриными мозгами не понимают, что если бы выиграла Клинтон, это означало бы новые войны, новые кризисы и конфронтацию отношений с Россией. Трамп, возможно, для президента слишком прямолинеен и перегибает. Но отгородиться стеной от соседнего государства я считаю идеей более удачной, чем бомбить страны за десятки тысяч километров от собственной страны. А Иванка очень умна. Не знаю, как с этим у Йоханссон, но не думаю, что Иванка уступает ей в плане ума и интеллекта
    		 13.03.17 20:50
         
    11
         
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  • Micha Piter
    Главное, родиться в правильной семье и всё будет :)
    		 13.03.17 16:53
         
    0
         
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  • Сима
    Иванка во всем хороша, отец миллиардер и президент! красива, успешна в карьере, жена, мама, дочь прекрасная. Таким завидуют, ничего нового.
    		13.03.17 16:45
         
    3
         
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