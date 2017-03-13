 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Никита Пресняков теперь жених


1 0

В звездной семье Примадонны, похоже, начинается подготовка к свадьбе. Старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков намекнул на помолвку. Ждем официальных сообщений.

На выходных Никита опубликовал в соцсетях совместный снимок со своей подругой Аленой Красновой и написал: «С прошедшим днем рождения (8 Марта), моя любовь! P.S. Скоро мой первый эпизод влога, а во втором выпуске случился один из самых важных моментов в моей жизни».

На фото Никиты можно заметить в руках парня черную коробочку. Скорее всего, это коробочка с ювелирным украшением.

Напомним, с Аленой Никита встречается около трех лет. Молодые люди познакомились, когда Краснова училась в старших классах школы. В прошлом году даже появлялись слухи о беременности девушки, но Пресняков над сплетнями только посмеялся.

Недавно молодой человек рассказал о своих планах на 2017 год. «У меня две основные цели. Во-первых, музыка, развитие группы. И если бы я знал, что сейчас все так будет складываться, то начал бы музыкальную деятельность гораздо раньше. Во-вторых, выстроить отношения с моей девушкой Аленой. Нам нужно понимать, что будет дальше, лет через 10, где и как мы будем жить. Сейчас мы об этом интенсивно думаем».

Ранее мы писали: 

Никита Пресняков вышел в свет с юной возлюбленной. Артист старательно строит отношения. 

Никита Пресняков: «Голливуд — мечта любого режиссера». Вот только пробиться туда редко кому удается.

Никита Пресняков: «Очень тяжело быть сыном звезд». По признанию юноши, быть представителем «золотой молодежи» не всегда легко и приятно. 



0 Не нравится 1 Нравится 13.03.2017 Теги: Никита Пресняков

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору