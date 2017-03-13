Никита Пресняков теперь жених
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В звездной семье Примадонны, похоже, начинается подготовка к свадьбе. Старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков намекнул на помолвку. Ждем официальных сообщений.
На выходных Никита опубликовал в соцсетях совместный снимок со своей подругой Аленой Красновой и написал: «С прошедшим днем рождения (8 Марта), моя любовь! P.S. Скоро мой первый эпизод влога, а во втором выпуске случился один из самых важных моментов в моей жизни».
На фото Никиты можно заметить в руках парня черную коробочку. Скорее всего, это коробочка с ювелирным украшением.
Напомним, с Аленой Никита встречается около трех лет. Молодые люди познакомились, когда Краснова училась в старших классах школы. В прошлом году даже появлялись слухи о беременности девушки, но Пресняков над сплетнями только посмеялся.
Недавно молодой человек рассказал о своих планах на 2017 год. «У меня две основные цели. Во-первых, музыка, развитие группы. И если бы я знал, что сейчас все так будет складываться, то начал бы музыкальную деятельность гораздо раньше. Во-вторых, выстроить отношения с моей девушкой Аленой. Нам нужно понимать, что будет дальше, лет через 10, где и как мы будем жить. Сейчас мы об этом интенсивно думаем».
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