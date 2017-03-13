 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

На «Евровидение» поедет Юлия Самойлова


3 0

Кто представит в этом году страну на «Евровидении»? Многие известные артисты призывали к бойкоту конкурса, но руководство Первого канала все же решило выбрать достойную кандидатуру. Итак, в Киеве Россию представит финалистка музыкального телепроекта «Фактор А» 26-летняя Юлия Самойлова.

 

Самойлова, которая является инвалидом первой группы, выступит на конкурсе с композицией Flame Is Burning, создателями которой стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

«Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, — заявил журналистам Юрий Аксюта. — Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года. Несколько лет назад в проекте «Фактор А» Аллы Пугачевой заняла второе место, в 2014 году принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

В Киеве Самойлова выступит во втором полуфинале «Евровидения». Шоу пройдет 11 мая.

«Самой моей большой мечтой было спеть на «Евровидении», — признается девушка. — Сейчас эта мечта осуществляется, и, безусловно, это не предел. Конечно, я хочу петь на сцене, жить на сцене – до самого последнего вздоха. И чтобы это никогда не надоедало, а было только в радость».

Ранее мы писали:

​​

Темникова отказалась от «Евровидения». Елене не хочется снова выступать на популярном конкурсе.

Лоза знает, как Панайотову стать звездой «Евровидения». Музыкант предлагает продемонстрировать русский колорит.

Пригожин предлагает бойкотировать «Евровидение». Продюсер возмущен очередным запретом Киева.



0 Не нравится 3 Нравится 13.03.2017 Теги: Евровидение

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору