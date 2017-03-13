На «Евровидение» поедет Юлия Самойлова

Кто представит в этом году страну на «Евровидении»? Многие известные артисты призывали к бойкоту конкурса, но руководство Первого канала все же решило выбрать достойную кандидатуру. Итак, в Киеве Россию представит финалистка музыкального телепроекта «Фактор А» 26-летняя Юлия Самойлова.

Самойлова, которая является инвалидом первой группы, выступит на конкурсе с композицией Flame Is Burning, создателями которой стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

«Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, — заявил журналистам Юрий Аксюта. — Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года. Несколько лет назад в проекте «Фактор А» Аллы Пугачевой заняла второе место, в 2014 году принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

В Киеве Самойлова выступит во втором полуфинале «Евровидения». Шоу пройдет 11 мая.

«Самой моей большой мечтой было спеть на «Евровидении», — признается девушка. — Сейчас эта мечта осуществляется, и, безусловно, это не предел. Конечно, я хочу петь на сцене, жить на сцене – до самого последнего вздоха. И чтобы это никогда не надоедало, а было только в радость».

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