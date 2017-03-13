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Максим Виторган показал тренировку сына


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Ксения Собчак и Максим Виторган стараются быть примерными родителями. Пара растит сына Платона чуть ли не в идеальных условиях и уже озаботилась физическим развитием малыша. Малыш занимается плаванием, и на выходных гордый отец даже похвастался успехами мальчика.

Виторган опубликовал в соцсетях видео Платона в бассейне. «Мне тут накануне рассказали, что телефон мой, оказывается, можно просто, безо всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уже собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня», – сообщил Максим.

Подписчики актера в восторге: «Парень хоть куда!», «Это точно ваш пупс плавает). Копия ваши пяточки)))», «Будущий олимпийский чемпион!!!»

Кстати, сам Виторган в одном из недавних интервью признался, что с рождением третьего наследника кое-что переосмыслил для себя. «Я каждый раз смотрю на него и не очень понимаю, зачем мне вообще уезжать из дома. В силу, видимо, каких-то возрастных изменений это - совсем другие ощущения, не такие, как были с моими старшими детьми. <...>. Сейчас же все время убеждаешь себя уйти. Он еще такой какой-то удачный чувак: спокойный, внимательный, рассудительный. С ним интересно проводить время».

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0 Не нравится 0 Нравится 13.03.2017 Теги: Максим Виторган

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