 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мать драконов представит аромат Dolce & Gabbana


0 0

Как, по-вашему, пахнет настоящая халиси? Если вы не представляете, то появился шанс оценить вариант от Dolce & Gabbana. Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк (Emilia Clarke) названа новым лицом аромата The One.

В свое время The One рекламировали Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen). Но с сентября аромат будет представлять повелительница драконов. «Эмилия Кларк — воплощение идеальной женщины Dolce & Gabbana: она полна жизни и просто сияет, — заявили Доменико Дольче и Стефано Габбана.— Ее личность и естественная красота помогут уловить самую суть новой кампании».

Как уточняется, для Кларк это первый контракт на рекламу парфюмерии. Ранее актриса выступала лицом ювелирной линии Dior. Кстати, партнер Эмилии по съемочной площадке Кит Харингтон (Kit Harington) будет представлять мужскую версию The One. Дольче и Габбана считают исполнителя роли Джона Сноу «молодым, обаятельным и ни на кого не похожим».

Напомним, новый сезон популярного сериала будет представлен в июле. На этот раз серий будет меньше, чем обычно, но создатели обещают "нечто грандиозное".

Ранее мы писали:

Эмилия Кларк названа «Женщиной года». Звезда получила премию журнала GQ. 

Кит Харингтон пообещал грандиозный сезон «Игры престолов». Премьера запланирована на июль.

У звезд сериала «Игра престолов» разгорелся настоящий роман. Кит Харингтон увлекся Роуз Лесли.



0 Не нравится 0 Нравится 13.03.2017 Теги: Эмилия Кларк

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору