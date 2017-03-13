Мать драконов представит аромат Dolce & Gabbana

Как, по-вашему, пахнет настоящая халиси? Если вы не представляете, то появился шанс оценить вариант от Dolce & Gabbana. Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк (Emilia Clarke) названа новым лицом аромата The One.

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В свое время The One рекламировали Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen). Но с сентября аромат будет представлять повелительница драконов. «Эмилия Кларк — воплощение идеальной женщины Dolce & Gabbana: она полна жизни и просто сияет, — заявили Доменико Дольче и Стефано Габбана.— Ее личность и естественная красота помогут уловить самую суть новой кампании».

Как уточняется, для Кларк это первый контракт на рекламу парфюмерии. Ранее актриса выступала лицом ювелирной линии Dior. Кстати, партнер Эмилии по съемочной площадке Кит Харингтон (Kit Harington) будет представлять мужскую версию The One. Дольче и Габбана считают исполнителя роли Джона Сноу «молодым, обаятельным и ни на кого не похожим».

Напомним, новый сезон популярного сериала будет представлен в июле. На этот раз серий будет меньше, чем обычно, но создатели обещают "нечто грандиозное".

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