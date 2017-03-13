Что убило сына Разина?

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин переживает непростое время. На прошлой неделе скоропостижно скончался 16-летний сын звезды Александр. Сейчас проводится экспертиза. По предварительным данным, у юноши случился серьезный сердечный приступ.

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Как сообщается, Александру стало плохо во время вечерней прогулки с девушкой. Рядом оказался нейрохирург Алексей Кащеев, врач пытался реанимировать юношу. Позже мужчина написал в соцсети, что «в процессе 20-минутной сердечно-легочной реанимации удавалось целых два раза восстановить ритм, но каждый раз он срывался».

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Янв 19 2017 в 2:16 PST

Скорая отвезла подростка в ближайшую больницу, но врачам не удалось спасти Александра. Что могло вызвать приступ? Медики планируют сделать вскрытие в понедельник, результаты будут оглашены позже, пишет РИА "Новости".

Ряд изданий с ссылкой на медиков сообщает, что проблемы с сердцем становятся достаточно распространенными среди юношей из крупных городов. Причем те, кто активно занимается спортом, в особой группе риска, поскольку в некоторых спортивных клубах под видом дорогих витаминов продают анаболики. Прием данных препаратов приводит к изменению гормонального фона, что негативно сказывается на состоянии организма в целом.

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