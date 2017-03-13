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Боня похвасталась апартаментами в Лос-Анджелесе


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Разрыв с любимым мужчиной многие женщины переживают очень болезненно. Некоторые не выдерживают и скатываются в депрессию. Для других расставание может стать мощным толчком к самосовершенствованию и даже помогает улучшить качество жизни. Вот, например, Виктории Боне повезло.

В прошлом месяце Виктория официально сообщила о разрыве с Алексом Смерфитом, отцом своей дочери. Бывшим удалось сохранить достаточно теплые отношения, спокойно договориться об опеке над ребенком. Сейчас дочкой занимается Алекс, а Виктория путешествует и на днях похвасталась новыми апартаментами.

«Как же я люблю этот вид из моего нового дома», — подписала Боня свой новый снимок, сделанный в довольно шикарных апартаментах. Девушка добавила контакты риелтора, который помог найти отличное жилье в Лос-Анджелесе. А подписчики тем временем завалили модель вопросами.

«Вы переехали в Штаты окончательно?», «А что, дочку насовсем уже оставила в Монако???», «Дом в аренду или купила?», «Умопомрачительный вид из окон! Что-то с чем-то. Только не пойму, как собрались там жить одна. Срочно нужен мужчина», «А может, это Смерфит понял, что совершил ошибку, и решил откупиться? Сразу дом подарил!», «Мне кажется, или Виктория стала лучше жить после разрыва с мужем?».

Боня пока не спешит с ответами.

Ранее мы писали: 

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​

Экс-бойфренд Бони попросил уважать личную жизнь. Александр Смерфит прокомментировал разрыв с Викторией.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​



0 Не нравится 1 Нравится 13.03.2017 Теги: виктория боня

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