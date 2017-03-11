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Слепаков признался в котозависимости


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Котики - наше все. Эти животные вызывают исключительно положительные эмоции. Кто-то теряет контроль над собой при виде любого кота, кто-то находится во власти только своего домашнего любимца. А у вас есть котозависимость?

В этом месяце можно не стесняться своей любви к муркам и барсикам. Онлайн-проект #котозависимость вдохновляет всех владельцев котов и кошек признаться в особой привязанности к своим питомцам. И одним из первых признание сделал артист Семен Слепаков.

«Давайте будем честны – мы с вами все в той или иной степени котозависимы. Даже если у вас дома нет своей кошки, то вы уж точно разок-другой искренне смеялись над популярными видеоподборками, где коты – главные герои. Это какой-то необъяснимый социальный феномен – даже от одной фотографии с котиком каждому человеку на душе становится теплее», – говорит Слепаков.

Рассказывайте о своих чувствах к питомцам, читайте признания других и узнавайте, кто из знаменитостей наслаждается своей котозависимостью. Подробности проекта – в официальном аккаунте @whiskasrussia и по хештегу #котозависимость в социальной сети Instagram.

А выяснить, насколько вы котозависимы, можно, пройдя тест на сайте Catday.ru.

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0 Не нравится 3 Нравится 11.03.2017 Теги: кот

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