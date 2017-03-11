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Курбан Омаров заступился за жену


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В Сети назревает новый скандал. Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров недоволен высказываниями шоумена Отара Кушанашвили. Теперь бизнесмен приглашает Отара поговорить по-мужски.

Конфликт начался с того, что Кушанашвили поиронизировал над Ксенией. Бородина резко высказалась о Диане Шурыгиной, но Отар заметил, что вряд ли мнение ведущей важно. «Ксения Бородина в роли морального авторитета – это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, то это полный пипец», – сказал шоумен.

Бородина в долгу не осталась. «Если бы ты меньше пил, не подводил большое количество людей вокруг себя, если бы не твой грязный рот, может быть, это мнение было бы авторитетно для меня», – обмолвилась звезда.

Но обменом колкостями история не закончилась. Теперь побеседовать с Отаром желает муж Ксении. Омаров обратился к шоумену в соцсетях: «Ты знаешь, что я хочу пообщаться с тобой, и избегаешь этого. Если ты мужчина, хотя бы позвони. У тебя есть мой номер. P.S. Я уважаю старших, если они сами себя уважают».

Пока Кушанашвили не торопится с ответом.

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4 Не нравится 3 Нравится 11.03.2017 Теги: Ксения Бородина

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