Курбан Омаров заступился за жену
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В Сети назревает новый скандал. Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров недоволен высказываниями шоумена Отара Кушанашвили. Теперь бизнесмен приглашает Отара поговорить по-мужски.
Конфликт начался с того, что Кушанашвили поиронизировал над Ксенией. Бородина резко высказалась о Диане Шурыгиной, но Отар заметил, что вряд ли мнение ведущей важно. «Ксения Бородина в роли морального авторитета – это как человек по фамилии Кокорин, который называется футболистом. Если Ксения Бородина, набросив прокурорскую мантию, кого-то судит, то это полный пипец», – сказал шоумен.
Бородина в долгу не осталась. «Если бы ты меньше пил, не подводил большое количество людей вокруг себя, если бы не твой грязный рот, может быть, это мнение было бы авторитетно для меня», – обмолвилась звезда.
Но обменом колкостями история не закончилась. Теперь побеседовать с Отаром желает муж Ксении. Омаров обратился к шоумену в соцсетях: «Ты знаешь, что я хочу пообщаться с тобой, и избегаешь этого. Если ты мужчина, хотя бы позвони. У тебя есть мой номер. P.S. Я уважаю старших, если они сами себя уважают».
Пока Кушанашвили не торопится с ответом.
Ранее мы писали:
Бузова поссорилась с Бородиной? По слухам, у звезд серьезный конфликт.
Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.
Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов.
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Обсуждение 3
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50/50жаль, что некому было прилюдно заступиться за девушек из ресторана, в которых этот сельский горец кидал едой - заигрывал
12.03.17 10:00
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СонечкаМужики,как бабы на Привозе.
12.03.17 09:40
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Марианна ВоронежОбычные "звездные" прения. Курбан ведет себя как собственник, а меж тем я согласна с Отаром. Ксюша тож в долгу не осталась. зачем дуэли? для нового смеха?))))
12.03.17 09:22