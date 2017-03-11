Гордон восстановила брак Вадима Казаченко

Певец Вадим Казаченко снова женатый мужчина. И не сказать, чтобы артисту это нравилось. Катя Гордон добилась отмены решения о фиктивности брака певца с Ольгой Мартыновой.

​

Гордон только недавно родила второго сына, но уже вышла из декрета и ведет работу в своей фирме «Гордон и сыновья». Ранее Катя заявила о том, что займется защитой интересов супруги Казаченко Ольги Мартыновой, которую артист выгнал из дома.

В феврале Гагаринский суд Москвы признал фиктивным брак Казаченко с Ольгой Мартыновой. Но Гордон заявила, что адвокаты исполнителя ввели в заблуждение судью. «Наша компания отменила решение о фиктивности брака Вадима Казаченко. А значит, и прочие иски пока летят в топку», – сообщила Катя.

Мартынова, которая сейчас ждет ребенка, ранее рассказала, что Казаченко подал три иска в суд. «В частности, Вадик подал иск о защите чести и достоинства, то есть он измерил их в рублях, которые я должна ему выплатить…» Сама Ольга подала в суд на выплату алиментов на ее содержание и на будущего ребенка.

Напомним, в конце прошлого года Ольга Мартынова в программе «Пусть говорят» заявила, что исполнитель выгнал ее из дома и она фактически оказалась на улице без средств к существованию. В ответ Казаченко пояснил, что он давно просил супругу о разводе, но она пытается им манипулировать.

Ранее мы писали:

Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать.