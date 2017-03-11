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Гордон восстановила брак Вадима Казаченко


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Певец Вадим Казаченко снова женатый мужчина. И не сказать, чтобы артисту это нравилось. Катя Гордон добилась отмены решения о фиктивности брака певца с Ольгой Мартыновой.

Гордон только недавно родила второго сына, но уже вышла из декрета и ведет работу в своей фирме «Гордон и сыновья». Ранее Катя заявила о том, что займется защитой интересов супруги Казаченко Ольги Мартыновой, которую артист выгнал из дома.

В феврале Гагаринский суд Москвы признал фиктивным брак Казаченко с Ольгой Мартыновой. Но Гордон заявила, что адвокаты исполнителя ввели в заблуждение судью. «Наша компания отменила решение о фиктивности брака Вадима Казаченко. А значит, и прочие иски пока летят в топку», – сообщила Катя.

Мартынова, которая сейчас ждет ребенка, ранее рассказала, что Казаченко подал три иска в суд. «В частности, Вадик подал иск о защите чести и достоинства, то есть он измерил их в рублях, которые я должна ему выплатить…» Сама Ольга подала в суд на выплату алиментов на ее содержание и на будущего ребенка.

Напомним, в конце прошлого года Ольга Мартынова в программе «Пусть говорят» заявила, что исполнитель выгнал ее из дома и она фактически оказалась на улице без средств к существованию. В ответ Казаченко пояснил, что он давно просил супругу о разводе, но она пытается им манипулировать.

Ранее мы писали:

Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.

Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать. 

Катя Гордон: «Хочу посвятить свою жизнь себе». Звезда учится здоровому эгоизму.


0 Не нравится 0 Нравится 11.03.2017 Теги: Вадим Казаченко

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Обсуждение 1  

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  • Прелесть
    Ну если мужики будут пользоваться телом играть свадьбы доводить ситуации до беременностей и называть это фикцией чтобы не нести ответственность то тады да - конец света не избежен, коли юристы поддерживают таких мудаков Гордон браво!
    		11.03.17 11:57
         
    9
         
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