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В Мариинке отказались от работы с Максаковой


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В ближайшее время путь в Мариинский театр Марии Максаковой заказан. Информация об артистке удалена с сайта театра. Тем временем художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев обмолвился, что не представляет, как артистка может сейчас планировать выступления в России.

В прошлом месяце стало известно о тайном переезде Марии Максаковой с супругом Денисом Вороненковым в Киев. Некоторые коллеги артистки сочли это предательством. Многие журналисты поддержали это мнение.

Через некоторое время стало известно об увольнении Максаковой из Российской академии музыки имени Гнесиных, где она занимала пост старшего преподавателя кафедры сольного пения. Теперь стало известно об удалении данных о певице с сайта Мариинки. Как уточнили в театре, информация удалена планово, как об артисте, который не задействован в текущем репертуаре.

Валерий Гергиев ранее заметил по поводу звезды: «Не вижу, как она сейчас может планировать что-либо в России. У меня в жизни было много ситуаций, когда я мог взять большую работу на Западе и не появляться в России, но для меня такой вариант не рассматривался никогда».

Ранее мы писали: 

Мария Максакова о детях и карьере. По мнению певицы, лишь немногим женщинам дети действительно мешают продвигаться по служебной лестнице. 

Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья,

Мария Максакова родила сына. Третий наследник артистки.



1 Не нравится 0 Нравится 10.03.2017 Теги: Мария Максакова

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