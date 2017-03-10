Маргарита Мамун: «Я готова стать мамой»

Спортсменка, чемпионка и просто красавица - Маргарита Мамун готовится к важному событию. Нет, это не очередной чемпионат. Девушка планирует сочетаться браком с любимым мужчиной. И пара уже думает о наследниках.

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Звезда художественной гимнастики дала достаточно откровенное интервью, в котором рассказала о своих планах. В декабре девушка получила предложение руки и сердца от пловца Александра Сухорукова, и сейчас пара готовится к свадьбе. Влюбленные планируют роскошное торжество, но пока не определились с датой. Но бракосочетание точно состоится в этом году.

А как же насчет наследников? По словам Маргариты, в принципе она готова к материнству. Но пока всерьез об этом не задумывалась. «Всему свое время. Все должно происходить поэтапно – сейчас обустройство квартиры, потом свадьба. Саше недавно исполнилось 29 лет – он взрослый мужчина и абсолютно готов стать отцом. Так же как и я готова стать мамой, я очень люблю детей. Но пока у нас на первом месте стоит спорт», — рассказала девушка в интервью Woman.ru.

Чемпионка также поведала, что ее жених поддерживает ее практически во всем, и для нее это очень важно. «Я знаю, что он рядом, и если что-то пойдет не так, Саша обнимет меня, и я смогу поплакать ему в плечо».

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