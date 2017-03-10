Ирина Шейк представила новую помаду

Конкуренция в модельном бизнесе - очень жесткая. Но, казалось бы, такая звезда, как Ирина Шейк, вполне может позволить себе небольшую паузу. Но нет. Будучи на последнем триместре беременности, модель продолжает работать.

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Шейк презентовала новую помаду L'Oreal Paris. Ирина стала лицом рекламной кампании и накануне опубликовала в Insta рекламный постер. «Представляю новую #MatteAddiction. Уже влюбилась в нее», — пишет модель.

Первенец Ирины и актера Брэдли Купера (Bradley Cooper), по словам инсайдеров, появится на свет весной. Сама модель в интервью одному из американских СМИ недавно обмолвилась, что свадьба с Купером планируется в конце августа.

«Я родилась и выросла в снежной стране, так что свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины», — сказала модель. Пока же на пальце модели красуется роскошное кольцо, преподнесенное в честь помолвки.

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