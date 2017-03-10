Ирина Шейк представила новую помаду
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Конкуренция в модельном бизнесе - очень жесткая. Но, казалось бы, такая звезда, как Ирина Шейк, вполне может позволить себе небольшую паузу. Но нет. Будучи на последнем триместре беременности, модель продолжает работать.
Шейк презентовала новую помаду L'Oreal Paris. Ирина стала лицом рекламной кампании и накануне опубликовала в Insta рекламный постер. «Представляю новую #MatteAddiction. Уже влюбилась в нее», — пишет модель.
Первенец Ирины и актера Брэдли Купера (Bradley Cooper), по словам инсайдеров, появится на свет весной. Сама модель в интервью одному из американских СМИ недавно обмолвилась, что свадьба с Купером планируется в конце августа.
«Я родилась и выросла в снежной стране, так что свадьбу я бы хотела сыграть определенно в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Я бы хотела сказать, что все будет очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины», — сказала модель. Пока же на пальце модели красуется роскошное кольцо, преподнесенное в честь помолвки.
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