Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек не будут разводиться

Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner ) и Бена Аффлека (Ben Affleck) можно поздравить. Голливудские звезды сумели справиться с кризисом в отношениях. Два года назад актеры объявили о разводе. Но до окончательного оформления документов не дошло.

​

Официально о разрыве знаменитостей было объявлено в июне 2015 года. «После долгих раздумий и колебаний мы приняли непростое решение о разводе. Мы расстаемся с любовью и сохраняем дружеские отношения, будем вместе заниматься воспитанием наших детей и просим вас уважать нашу приватность в это сложное время», — говорилось в специальном заявлении.

По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. Говорили, что Аффлек вообще склонен к адюльтеру и это не первый случай.

Гарнер сплетни не комментировала, хотя время от времени и отпускала шутки вроде: «Я встречаюсь с Брэдом Питтом». И как теперь выясняется, все это время актриса разбиралась в себе и отношениях с Беном и небезуспешно.

«Джен отзывает документы на развод, - сообщили источники журналу People. - Она действительно хочет разобраться в отношениях вместе с Беном. Они решили сделать еще одну попытку».

Ранее мы писали:

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально сообщили о разрыве. Звезды постарались сохранить дружеские отношения.

Дженнифер Гарнер: «Бен – основа моей жизни». Звезда восхищается отцом своих детей.

Дженнифер Гарнер: «Замуж надо выходить после 30». Для брака, по мнению звезды, надо созреть.

Источник фото: Globallookpress.com