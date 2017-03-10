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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек не будут разводиться


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Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner ) и Бена Аффлека (Ben Affleck) можно поздравить. Голливудские звезды сумели справиться с кризисом в отношениях. Два года назад актеры объявили о разводе. Но до окончательного оформления документов не дошло.

Официально о разрыве знаменитостей было объявлено в июне 2015 года. «После долгих раздумий и колебаний мы приняли непростое решение о разводе. Мы расстаемся с любовью и сохраняем дружеские отношения, будем вместе заниматься воспитанием наших детей и просим вас уважать нашу приватность в это сложное время», — говорилось в специальном заявлении.

По слухам, Джен стало известно об измене супруга. Ходили слухи об интрижке с няней. Говорили, что Аффлек вообще склонен к адюльтеру и это не первый случай.

Гарнер сплетни не комментировала, хотя время от времени и отпускала шутки вроде: «Я встречаюсь с Брэдом Питтом». И как теперь выясняется, все это время актриса разбиралась в себе и отношениях с Беном и небезуспешно.

«Джен отзывает документы на развод, - сообщили источники журналу People. - Она действительно хочет разобраться в отношениях вместе с Беном. Они решили сделать еще одну попытку».

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    Как вы думаете, у Джен и Бен получится сохранить брак?

Ранее мы писали:

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер официально сообщили о разрыве. Звезды постарались сохранить дружеские отношения. 

Дженнифер Гарнер: «Бен – основа моей жизни». Звезда восхищается отцом своих детей. 

Дженнифер Гарнер: «Замуж надо выходить после 30». Для брака, по мнению звезды, надо созреть. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 10.03.2017 Теги: Бен Аффлек

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