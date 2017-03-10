Дайнеко рассталась с мужем

Певица Виктория Дайнеко встречает эту весну не в самом романтичном настроении. Как стало известно, у артистки кризис в семейных отношениях. Сейчас Вика не живет вместе с супругом, музыкантом Дмитрием Клейманом.

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Похоже, молодые люди переживают кризис второго года. О причинах охлаждения можно только догадываться. Дайнеко не скрывает свои проблемы, но предпочитает их не обсуждать.

«У нас с мужем сейчас непростой период в отношениях, и мы решили временно разойтись по разным углам. Самое главное для меня — чтобы наши личные проблемы не отразились на ребенке», — сказала исполнительница журналистам Life.

Напомним, с Клейманом Дайнеко сочеталась браком в апреле 2015 года. Через некоторое время после свадьбы артистка призналась, что у нее частенько случаются приступы ревности.

«Вплоть до того, что мне сон какой-нибудь приснится, и я Диме скандал могу закатить. Зачем он в моем сне засматривался на какую-то блондинку? Однажды на концерте он пошел с какой-то девушкой разговаривать. Ну откуда мне было знать, что это его бывшая учительница по сольфеджио? Но самый серьезный случай был, когда муж на Кипре не отвечал на звонки и при этом лайкнул какую-то девушку-диджея в соцсетях, мало того — они с ней друг на друга подписались. Я решила, что надо идти разводиться...»

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