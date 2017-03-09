 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Поргина может лишиться прав


0 0

Завершается расследование ДТП с участием актрисы Людмилы Поргиной. В ночь с 27 на 28 февраля в Подмосковье произошла авария, в которой пострадал Николай Караченцов. На момент аварии управляла авто Поргина. И как выясняется, прежде чем сесть за руль, дама выпила алкоголь.

Экспертиза выявила в крови Поргиной 0,3 промилле алкоголя, что свидетельствует о легкой степени опьянения. По итогам экспертизы был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния», сообщают РИА «Новости».

Дело будет передано в суд, и, возможно, Поргина лишится водительских прав на два года.

Напомним, в момент инцидента внедорожник, который вела Поргина, столкнулся с грузовиком «Газель». Автомобиль перевернулся. По словам актрисы, за рулем «Газели» был мужчина из Таджикистана. Дама уверяла, что ДТП произошло из-за его невнимательности. «Я ему стала говорить: "Ты моего мужа чуть не убил", а он нагло стал кричать, что я виновата. <...>. Машину очень жалко, пойдет, наверное, под списание», - говорила Людмила Андреевна.

Ранее мы писали:

Караченцов госпитализирован после ДТП. Авария произошла в Подмосковье.

10 лучших фильмов Николая Караченцова. Вспомним лучшие картины с участием одного из самых интересных советских и российских актёров.

Николай Караченцов отмечает юбилей. В честь 65-летия актера в Театре эстрады прошел праздничный театрализованный вечер.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2017 Теги: Николай Караченцов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору