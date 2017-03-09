Поргина может лишиться прав

Завершается расследование ДТП с участием актрисы Людмилы Поргиной. В ночь с 27 на 28 февраля в Подмосковье произошла авария, в которой пострадал Николай Караченцов. На момент аварии управляла авто Поргина. И как выясняется, прежде чем сесть за руль, дама выпила алкоголь.

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Экспертиза выявила в крови Поргиной 0,3 промилле алкоголя, что свидетельствует о легкой степени опьянения. По итогам экспертизы был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния», сообщают РИА «Новости».

Дело будет передано в суд, и, возможно, Поргина лишится водительских прав на два года.

Напомним, в момент инцидента внедорожник, который вела Поргина, столкнулся с грузовиком «Газель». Автомобиль перевернулся. По словам актрисы, за рулем «Газели» был мужчина из Таджикистана. Дама уверяла, что ДТП произошло из-за его невнимательности. «Я ему стала говорить: "Ты моего мужа чуть не убил", а он нагло стал кричать, что я виновата. <...>. Машину очень жалко, пойдет, наверное, под списание», - говорила Людмила Андреевна.

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Источник фото: Globallookpress.com