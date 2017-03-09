Поргина лишена прав

На протяжении полутора лет актриса Людмила Поргина не сможет управлять авто. Супруга Николая Караченцова признана виновной в аварии, произошедшей в ночь с 27 на 28 февраля в Подмосковье. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.

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Поргина находилась за рулем, будучи в состоянии легкого опьянения. К такому выводу пришла экспертиза, после того как в крови дамы было выявлено 0,39 промилле алкоголя.

Суд вынес решение лишить актрису водительских прав сроком на 18 месяцев. На даму также наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Сама Людмила Андреевна уверяет, что алкоголь не употребляла. «В этот день я не принимала алкоголь. Шампанского был буквально глоток - и то, чтобы проверить, что там - вода или тархун... Я его и вылила сразу. С шампанским не расстанусь, но за рулем пить не буду», - цитирует Starhit жену Караченцова.

Напомним, в момент инцидента внедорожник, который вела Поргина, столкнулся с грузовиком «Газель». Автомобиль перевернулся. Ранее актриса говорила, что в столкновении виноват водитель «Газели». Она также говорила, что это похоже на злой рок.

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