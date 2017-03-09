Мелания Трамп провела первый прием в Белом доме

Первую леди США не часто увидишь в Белом доме. И тем не менее Мелания Трамп (Melania Trump) старается честно выполнять свои обязанности. Вчера в честь Международного женского дня Мелания провела свой первый официальный прием.

Публикация от Melania Trump Fashion (@melaniatrumpfashion) Мар 8 2017 в 1:34 PST

На специальный ланч были приглашены только дамы. И в их числе была падчерица Мелании Иванка. Первая леди появилась перед своими гостьями в черном платье от Ralph Lauren.

Она выступила с речью, в которой подчеркнула, насколько важны понятия «свобода» и «равные возможности». Напомнила, что в мире все еще имеют место «очень жестокие и страшные воплощения гендерных преследований, подавление прав большого числа женщин, девушек и девочек по всему миру».

Публикация от WorldstarHipHop (@worldstar) Мар 8 2017 в 1:02 PST

«Я по-прежнему твердо убеждена, что образование является самым эффективным средством обеспечения прав женщин. Вместе мы будем стремиться к достижению гендерного равенства на всех уровнях образования и демонстрировать не только девочкам, но и мальчикам, что успешно развивать наш коллективный потенциал мы можем только с помощью эмпатии, уважения и доброты», - сказала леди Трамп.

Ранее мы писали:

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.