 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мелания Трамп провела первый прием в Белом доме


1 0

Первую леди США не часто увидишь в Белом доме. И тем не менее Мелания Трамп (Melania Trump) старается честно выполнять свои обязанности. Вчера в честь Международного женского дня Мелания провела свой первый официальный прием.

На специальный ланч были приглашены только дамы. И в их числе была падчерица Мелании Иванка. Первая леди появилась перед своими гостьями в черном платье от Ralph Lauren.

Она выступила с речью, в которой подчеркнула, насколько важны понятия «свобода» и «равные возможности». Напомнила, что в мире все еще имеют место «очень жестокие и страшные воплощения гендерных преследований, подавление прав большого числа женщин, девушек и девочек по всему миру».

«Я по-прежнему твердо убеждена, что образование является самым эффективным средством обеспечения прав женщин. Вместе мы будем стремиться к достижению гендерного равенства на всех уровнях образования и демонстрировать не только девочкам, но и мальчикам, что успешно развивать наш коллективный потенциал мы можем только с помощью эмпатии, уважения и доброты», - сказала леди Трамп.

Ранее мы писали:

Иванка Трамп может получить работу в Белом доме. Дональд Трамп отметил способности дочери.

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 



0 Не нравится 1 Нравится 09.03.2017 Теги: Мелания Трамп

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору