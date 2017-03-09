Малахов прокомментировал популярность Шурыгиной

Диана Шурыгина из Ульяновска остается в тренде. Девушка стала звездой нескольких телепередач, ее рейтинги в соцсетях растут, Диана получает предложения о деловом сотрудничестве от модельных агентств и продюсеров. Есть мнение, что Шурыгина может оказаться звездой-однодневкой, но многие предсказывают девушке и весьма радужное будущее. Андрей Малахов, в частности, придерживается последней точки зрения.

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На днях шоумен прокомментировал случай Дианы. Как известно, слава к девушке пришла после участия в шоу «Пусть говорят», но, по словам Малахова, он и представить не мог, что случай Дианы вызовет столь серьезный резонанс.

Андрей уверяет, что передача создавалась в первую очередь для родителей. «У меня нет в этой истории симпатий ни к кому, честно. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание», - уточнил ведущий в беседе с журналистом издания Meduza. Малахов добавил, что в этом конкретном случае он возмущен бездействием правоохранительных органов Ульяновска. «Все повязаны между собой, и все делают вид, что все так прекрасно. Ни одного заявления от местных властей, губернатора, который что-то сделал, – все закидывают камнями Диану Шурыгину. Вот закидывали бы этот дом камнями, проводили там казачьи [патрули] – вот это я понимаю, общественный резонанс. А то, что Диана Шурыгина популярнее Ленина сейчас – меня это мало волнует».

Вспомнил Андрей и о стокгольмском синдроме, заметив, что не исключает вероятности того, что девушка выйдет замуж за своего обидчика. «Диана Шурыгина через полтора года встречает Сергея и рассказывает, что она ждала его все это время и как она раскаивается. И он ее прощает, конечно, потому что тоже любит и видел, как она плакала в эфире, когда смотрела его интервью. И у них свадьба. А реальный сценарий мы просто не знаем».

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