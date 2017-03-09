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Малахов прокомментировал популярность Шурыгиной


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Диана Шурыгина из Ульяновска остается в тренде. Девушка стала звездой нескольких телепередач, ее рейтинги в соцсетях растут, Диана получает предложения о деловом сотрудничестве от модельных агентств и продюсеров. Есть мнение, что Шурыгина может оказаться звездой-однодневкой, но многие предсказывают девушке и весьма радужное будущее. Андрей Малахов, в частности, придерживается последней точки зрения.

На днях шоумен прокомментировал случай Дианы. Как известно, слава к девушке пришла после участия в шоу «Пусть говорят», но, по словам Малахова, он и представить не мог, что случай Дианы вызовет столь серьезный резонанс.

Андрей уверяет, что передача создавалась в первую очередь для родителей. «У меня нет в этой истории симпатий ни к кому, честно. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание», - уточнил ведущий в беседе с журналистом издания Meduza. Малахов добавил, что в этом конкретном случае он возмущен бездействием правоохранительных органов Ульяновска. «Все повязаны между собой, и все делают вид, что все так прекрасно. Ни одного заявления от местных властей, губернатора, который что-то сделал, – все закидывают камнями Диану Шурыгину. Вот закидывали бы этот дом камнями, проводили там казачьи [патрули] – вот это я понимаю, общественный резонанс. А то, что Диана Шурыгина популярнее Ленина сейчас – меня это мало волнует».

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    Как вы думаете, Диане удастся стать действительно знаменитой?

Вспомнил Андрей и о стокгольмском синдроме, заметив, что не исключает вероятности того, что девушка выйдет замуж за своего обидчика. «Диана Шурыгина через полтора года встречает Сергея и рассказывает, что она ждала его все это время и как она раскаивается. И он ее прощает, конечно, потому что тоже любит и видел, как она плакала в эфире, когда смотрела его интервью. И у них свадьба. А реальный сценарий мы просто не знаем».

Ранее мы писали: 

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Бузова готовит откровенный клип. Девушка представила тизер.



10 Не нравится 2 Нравится 09.03.2017 Теги: Диана Шурыгина

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Обсуждение 8  

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  • шумшут
    ...на самом деле стыдно за Андрея Малахова. Что на первом канале больше показывать нечего? Почти всю неделю вечерами несли эту ахинею. Куда мы катимся? ... остановитесь...
    		 10.03.17 12:52
         
    0
         
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  • Ирина Нижний Новгород
    Такое ощущение, что больше нет тем для передачи на 1 канале! Просто стыд! Показывать в детское время девушек легкого поведения и поддерживать их! Мама такая же как она! Полное отсутствие какого либо воспитания, что взрослых, что девушки! Малахов, у вас в голове что то есть? Тратите на эту бл-то деньги налогоплательщиков!
    		10.03.17 08:26
         
    2
         
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  • незнакомец Москва
    Просто вафля...
    		 10.03.17 07:22
         
    0
         
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  • человек
    Она тварь и больше никто
    		 10.03.17 06:22
         
    -1
         
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  • Torry609
    Не вижу никакого пиара. Это как сказал Путин девушки с низкой соц ответственностью не имеют права на пиар. Их место в тюрьме.
    		09.03.17 23:58
         
    0
         
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  • Эхолот Петрозаводск
    Малахов из-за этой шурыгиной сам выглядит в неприглядном цвете вроде как сам ее хочет
    		 09.03.17 22:19
         
    4
         
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  • Вот так да
    Господин, Малахов! Говорите Вас мало волнует популярность Шурыгиной? Не верю!!! Вы со своей командой и журналистами сделали для этого все, посвятив девице легкого поведения 5 программ. 5 вечеров вы пиарили эту ......., восхищаясь ее красотой, доказывая всем, что она несчастная жертва. Но настоящие жертвы себя так не ведут. Наглое выражение лица, оскорбление людей и т.д. Прежде, чем снимать еще программы про нее, для начала бы ознакомились бы с мнением и комментариями зрителей. Ну, что же, ждите увеличения посаженных в тюрьму "насильников" и наплыв к Вам, господин Малахов, вот таких шурыгиных за славой, пиаром и лучшей жизнью.
    		 09.03.17 20:56
         
    7
         
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  • скромняшка
    не понимаю почему о ней вообще пишут. Найдутся последователи данной девицы которые ради пяти минут славы в эфире испортят жизнь не одному человеку. Удивляет что такие чебурашки мелькают в наших телевизорах. Ну а парню будет урок на будущее, жестокий. но урок.
    		09.03.17 15:20
         
    14
         
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