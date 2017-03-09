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Консультация для пар в формате «два на два»


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Ни для кого не секрет, мужчины реже обращаются за консультацией к семейному терапевту или системному расстановщику по вопросу отношений. Женщины делают это намного чаще. И этому есть простое объяснение.

Женщины как правило чувствительнее мужчин и намного тоньше чувствуют нюансы и нотки взаимоотношений. Когда для мужчины всё выглядит как прежде, как будто «ничего не произошло, и ничего не поменялось», для женщины «весь мир рухнул».

Консультация для пар в формате «два на два»

Даже любящие пары испытывают проблемы с пониманием друг друга в повседневном общении, как будто им обоим нужен переводчик с русского на русский.

Когда женщина пытается поделиться с мужчинами теми сигналами, которые она уловила во внешнем мире или внутреннем пространстве своей души, у мужчины часто возникает подозрение, что его заманивают в ловушку, и он старается отмахнуться от этого как от назойливой мухи.

А уж если женщина просит прийти к семейному терапевту и обсудить проблемы с ней (а большинство семейных терапевтов опять-таки женщины!) опасения мужчин увеличиваются многократно. Срабатывает защитный механизм железобетонной прочности: «Никуда я не пойду, занимайся этим сама, если тебе надо! А у меня всё хорошо!»   

Но есть и хорошая новость: решение этой проблемы есть. Это формат работы «Два на два»

Формат консультаций «два на два» - один из самых комфортных видов консультаций для семейных пар.

Два терапевта – мужчина и женщина – работают с семейной парой. И мужчина, и женщина чувствуют себя в безопасности. Ведь у каждого из них есть союзник – терапевт того же пола. Каждому дается примерно равное время для выражения своей точки зрения на проблему. Диагностика и профессиональные терапевтические решения проводятся и для него, и для неё, симметрично и сбалансированно. Никто не чувствует себя обделённым или ущемлённым.        

Чувствительность и эмоциональность женщин, компенсируется структурированностью и логикой мужчин. Два терапевта, каждый со своим профессиональным стилем, как слаженный оркестр, работают над темой пары, достигая впечатляющего прогресса уже на первой консультации.

Дорогие мужчины и женщины, супруги и партнеры!

В Центре семейного консультирования «Ольвия», в консультации «два на два» вы получите
самые комфортные условия для совместной работы
и потрясающие результаты.

http://olvia-center.ru/

 

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0 Не нравится 0 Нравится 09.03.2017 Теги: консультация психолог семья

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