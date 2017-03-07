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Шурыгину приглашают в «Дом-2»


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Накануне в телеэфир вышел новый выпуск шоу «Пусть говорят» с участием Дианы Шурыгиной. Девушка с известными блогерами обсуждала тему популярности в Сети. А тем временем школьницу из Ульяновска уже ждут на реалити «Дом-2».

Ведущая телестройки Ксения Бородина недавно довольно критично высказалась в адрес Дианы. По мнению звезды, девушка использует неэтичные методы пиара. Тем временем ведущий Влад Кадони полагает, что Шурыгина могла бы стать звездой популярного проекта.

«По достижении совершеннолетия было бы единственно верной ситуацией для нее оказаться в стенах нашего любимого телепроекта "Дом-2". Потому что можно, конечно, из пустого в порожнее переливать не один год произошедшее с ней. Можно гадать, что она сделала, а чего нет, виновата она или нет. Но, к сожалению, правду общественность так и не узнает».

По словам Влада, на телестройке с Дианой стало бы все ясно за достаточно короткий срок. «Если бы она несколько месяцев пожила на нашем проекте, где жизнь показывается 24 часа в сутки, то мы бы все про этого человека абсолютно поняли. <...>. Шурыгина бы ничего от нас не утаила. Мне бы с ней пару тет-а-тет провести, и все у нее будет хорошо», — цитирует Кадони Dni.ru.

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7 Не нравится 1 Нравится 07.03.2017 Теги: Диана Шурыгина

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