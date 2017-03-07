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Орнелла Мути повредила руку


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Звезда итальянского кино Орнелла Мути (Ornella Muti) оказалась в больнице. На днях звезда была экстренно госпитализирована в одну из итальянских клиник. Как сообщила дочь актрисы, у Орнеллы был обнаружен перелом руки.

Дочь Мути Найке Ривелли опубликовала в соцсетях видео госпитализации звезды и поблагодарила врачей за помощь. При каких обстоятельствах 60-летняя актриса получила травму - не уточняется.

Поклонники стараются поддержать Орнеллу и желают ей скорейшего выздоровления.

Напомним, в прошлом году Мути недвусмысленно заявила о желании стать гражданкой России. По данным прессы, актриса подала все необходимые документы. «Я наполовину русская. Есть русская история, которую я не знаю по многим причинам. Я приезжала в Россию много раз. Но я всегда чувствовала, что я хочу знать об этой стране больше. Во мне очень красочная картинка с моей итальянской стороны. Но моя русская сторона души не так хорошо известна. И когда я приезжаю, я чувствую, что я должна познать что-то здесь... И мне очень нравится Россия. Мне нравятся русские люди, я очень люблю русских женщин, потому что это особенные женщины. И я очень сильно ценю в них эту особенность. И я чувствую себя здесь прекрасно», - говорила артистка.

Ранее мы писали:

Орнелла Мути: пройти через боль. По признанию звезды, стареть больно, но нужно принять эту боль, пройти через нее.

Ульяна Сергеенко: «Орнелла Мути сейчас учит русский язык». По словам модельера, у Орнеллы русские корни и «какая-то особая душевная щедрость». 

Стивен Сигал стал гражданином России. Указ подписан президентом РФ. 


0 Не нравится 1 Нравится 07.03.2017 Теги: Орнелла Мути

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