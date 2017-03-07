Наргиз Закирова воссоединяется с мужем
2 1
Более полугода певица Наргиз считала себя чуть ли не свободной женщиной. В июне артистка всерьез повздорила с мужем, настроилась на развод и даже судебное разбирательство. Но время, как известно, лечит. Супруги остыли, нормально общаются и вовсе не хотят расторгать брак.
В начале прошлого лета Закирова сообщила о серьезном конфликте с мужем Филиппом Бальзано. По словам артистки, мужчина обвинил ее в своих финансовых проблемах, требовал компенсации и даже угрожал. Наргиз тоже не стала молчать и обвиняла Филиппа в разных грехах. Но, к счастью, через какое-то время оба успокоились.
«Он обозлился и стал писать про меня разные гадости и осложнять жизнь. Я не сторонник пиара любой ценой, но тут пришлось защищаться. Потому что грязь полилась потоками, возникли разговоры о каких-то деньгах, которые мой муж ожидал от меня получить. Да и я говорила прессе лишнее…» — признается в новом интервью артистка.
Как рассказала Наргиз, недавно Филипп связался с ней и предложил пойти на мировую. «Предложил: "Давай решим все мирно, ведь у нас дочь. Я заберу иск". Просто поверить своим ушам не могла! Мы наконец можем нормально общаться по телефону».
Ранее мы писали:
Песня дня. Композиция-драма Наргиз Закировой. Видеоклип на песню «Ты моя нежность».
Наргиз Закирова показала тело. Певица приятно удивила поклонников.Наргиз Закирова станет ведущей. Артистка приглашена в популярный телепроект.
Читайте также
Обсуждение 7
-
Лена СорочинскНагулялась ?
08.03.17 11:34
-
Алена СПБчмок:Она это не мы.Пусть эту культуру росписи на теле распространяет в Узбекистане или в Америке.На телевидении ей не место.Если конечно не закроет свое татуированное тело.
08.03.17 10:56
-
Христя санкт-петербургХоть бы она уже волосы отрастила и сменила имидж, смотреть жалко и противно, это мужик в юбке, глядишь и в жизни все бы наладилось...
08.03.17 03:41
-
Marana VilniusСовет да любовь, как говорится. Но если честно, не очень представляю, как можно воссоединиться с человеком, который тебя обливал грязью, да ещё и на весь белый свет. Общаться, чтобы иск забрал, - понятно. Но больше - по мне так это - наступать на те же грабли.
07.03.17 17:55
-
ЧмокОни не вы, вы не они.
07.03.17 19:34
-
алёнаСПБНа телевидение ведущей??? Что бы дети смотрели и брали это в пример???? Как надо выглядеть? Этого допускать нельзя.Это не наша культура.
08.03.17 10:51
-
алёнаСПБНа телевидение ведущей??? Что бы дети смотрели и брали это в пример???? Как надо выглядеть? Этого допускать нельзя.Это не наша культура.
08.03.17 10:51
-
-