Наргиз Закирова воссоединяется с мужем

Более полугода певица Наргиз считала себя чуть ли не свободной женщиной. В июне артистка всерьез повздорила с мужем, настроилась на развод и даже судебное разбирательство. Но время, как известно, лечит. Супруги остыли, нормально общаются и вовсе не хотят расторгать брак.

В начале прошлого лета Закирова сообщила о серьезном конфликте с мужем Филиппом Бальзано. По словам артистки, мужчина обвинил ее в своих финансовых проблемах, требовал компенсации и даже угрожал. Наргиз тоже не стала молчать и обвиняла Филиппа в разных грехах. Но, к счастью, через какое-то время оба успокоились.

«Он обозлился и стал писать про меня разные гадости и осложнять жизнь. Я не сторонник пиара любой ценой, но тут пришлось защищаться. Потому что грязь полилась потоками, возникли разговоры о каких-то деньгах, которые мой муж ожидал от меня получить. Да и я говорила прессе лишнее…» — признается в новом интервью артистка.

Как рассказала Наргиз, недавно Филипп связался с ней и предложил пойти на мировую. «Предложил: "Давай решим все мирно, ведь у нас дочь. Я заберу иск". Просто поверить своим ушам не могла! Мы наконец можем нормально общаться по телефону».

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