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Ирина Леонова вернулась к работе


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Возможно, ее не назовешь большой звездой. И тем не менее за жизнью актрисы Ирины Леоновой наблюдает пресса и публика. Как сообщается, артистка вышла из декрета. Причем декретный отпуск, по подсчетам журналистов, длился 12 лет.

Бывшая возлюбленная Евгения Цыганова возвращается на сцену Малого театра. Леонова, которая считается чуть ли не матерью-героиней, играет одну из ведущих ролей в постановке «Король Лир». Ирина выходит на сцену в образе Реганы.

«Леонова — прекрасная актриса, — цитирует издание «7 Дней» худрука Малого театра Юрия Соломина. — Мы очень рады ее возвращению в театр. Уверен, что все у нее в жизни наладится».

Напомним, Цыганов расстался с Ириной в 2015 году, незадолго до появления седьмого наследника. По одним данным, актер время от времени оказывает финансовую поддержку детям. По другим, Леонова фактически растит и воспитывает ребят одна.

«Ира не из тех, кто опускает руки. Она планирует много сниматься, играть в театре, поднимать детей. Скоро старшие уже станут опорой для мамы. Семья ее не оставила. Хоть мы и живем в разных странах, стараемся поддержать», — рассказывал ранее брат актрисы.

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0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2017 Теги: Ирина Леонова

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