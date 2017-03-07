Ирина Леонова вернулась к работе

Возможно, ее не назовешь большой звездой. И тем не менее за жизнью актрисы Ирины Леоновой наблюдает пресса и публика. Как сообщается, артистка вышла из декрета. Причем декретный отпуск, по подсчетам журналистов, длился 12 лет.

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Бывшая возлюбленная Евгения Цыганова возвращается на сцену Малого театра. Леонова, которая считается чуть ли не матерью-героиней, играет одну из ведущих ролей в постановке «Король Лир». Ирина выходит на сцену в образе Реганы.

«Леонова — прекрасная актриса, — цитирует издание «7 Дней» худрука Малого театра Юрия Соломина. — Мы очень рады ее возвращению в театр. Уверен, что все у нее в жизни наладится».

Напомним, Цыганов расстался с Ириной в 2015 году, незадолго до появления седьмого наследника. По одним данным, актер время от времени оказывает финансовую поддержку детям. По другим, Леонова фактически растит и воспитывает ребят одна.

«Ира не из тех, кто опускает руки. Она планирует много сниматься, играть в театре, поднимать детей. Скоро старшие уже станут опорой для мамы. Семья ее не оставила. Хоть мы и живем в разных странах, стараемся поддержать», — рассказывал ранее брат актрисы.

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