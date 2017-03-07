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Буланова отметила день рождения с Радимовым


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Прожить вместе более 10 лет - это не шуточки. Зимой прошлого года певица Татьяна Буланова сообщила о разрыве с супругом Владиславом Радимовым. Но пока никто не спешит сжигать мосты. Более того, свой очередной день рождения артистка отметила в компании Владислава.

Вчера, 6 марта, Булановой исполнилось 48 лет. С самого утра артистка принимала поздравления, а вечером отправилась в один из ресторанов Санкт-Петербурга вместе с Радимовым. Кстати, спортсмен также поздравил Татьяну в соцсетях: «Родной город, родная Татьяна! С днём рождения, красотулька!»

Что любопытно, незадолго до праздника артистка уточнила, что с бывшими мужчинами у нее прекрасные отношения. «Мы не ругались, не дрались, конфликта у нас нет. У меня замечательные отношения и с первым мужем, и со вторым. У меня нет врагов».

Напомним, о разрыве с Радимовым Буланова сообщила в начале декабря, уточнив, что за время жизни с супругом в их отношениях было много «хорошего и не очень». По словам певицы, до нее не раз доходили сплетни об изменах Владислава. Но главной причиной развода стала вовсе не неверность. «Развод у нас - это следствие наших внутренних моментов», - подчеркивала звезда.

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0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2017 Теги: Татьяна Буланова

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