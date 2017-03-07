Боню приняли за шпионку
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Последняя поездка в Лос-Анджелес надолго останется в памяти Виктории Бони. Российская звезда пытается развеяться после разрыва и активно путешествует. И если девушка в глубине души мечтала о приключениях, то они не заставили себя ждать. Боня совершенно неожиданно оказалась фигуранткой «шпионского скандала».
В аэропорту Лос-Анджелеса службы безопасности особо заинтересовались девушкой и устроили ей дополнительный осмотр. «На границе офицер как бы невзначай и очень мило, с улыбкой, интересуется какими-то дежурными, как мне показалось, вещами: "А как вам Путин?", "А сколько у вас с собой наличных?" Ну я, ничего не подозревая, говорю - отлично, у нас все любят президента. Офицер интересуется: "А может, вы шпион?" Я засмеялась в ответ. Он переспросил, а я все еще не верила в серьезность ситуации. И только когда он в третий раз и уже на полном серьезе спросил, не шпион ли я и не работаю ли на КГБ, я поняла, что все по-настоящему», - рассказала Виктория.
По мнению девушки, казус произошел из-за визитки. Несколько месяцев назад Виктория посетила московский магазин, предлагающий видеокамеры для дома. Девушка взяла карточку, не обратив внимания, что в названии фирмы было слово Spy - "шпион".
«Офицер вытаскивает из моего кошелька карточку с Горбушки, на которой написано "Шпион". Я попыталась объяснить, в чем дело. Сказала, что я русская телеведущая, и смогла убедить его в том, что не представляю угрозы, только когда показала ему аккаунты в соцсетях и статьи о себе в Google», - рассказала Боня.
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Обсуждение 2
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Marana VilniusА по-моему, Задорнов прав: американцы тупые. Наверное, не все поголовно, но вот такие экземпляры на порядок чаще попадаются у них.
07.03.17 15:20
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Аэрофлот.Мужчины на службе так флиртуют с яркими девушками.
07.03.17 11:49