Актер Алексей Лемар представил женский аромат

Цветы, конфеты, парфюм - стандартный джентльменский набор для любимой на 8 Марта. Более того, этот набор - своеобразная традиция. А некоторые традиции лучше не нарушать. Актер Алексей Лемар прекрасно это знает и в преддверии праздника презентовал новый аромат.

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На днях в ГУМе состоялась презентация парфюма Leaders Russian Woman от Лемар. «Русскими женщинами – красивыми, умными и талантливыми – восхищается весь мир! Именно им посвящен этот аромат. Я хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта и пожелать, чтобы рядом с каждой представительницей прекрасной половины находился сильный мужчина, лидер, заботящийся о своей семье. Любви, гармонии и счастья!» — заявил артист на премьере духов.

Как уточняется, Leaders Russian Woman - аромат с нотами бергамота, розы, сирени, пиона, сандала, кедра и муската. Над духами поработали российские парфюмеры в сотрудничестве с французскими профессионалами, а также создатели мужского парфюма Leaders Number One, посвященного Владимиру Путину.

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