Тина Канделаки оплошала с фотошопом

Тина Канделаки - дама с железной волей. У звезды жесткий график тренировок, и она не позволяет себе отлынивать. Результат - налицо. Точнее, Тина может похвастаться действительно подтянутой фигурой. Но нет предела совершенству.

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На выходных Канделаки опубликовала очередной снимок, сделанный в спортзале. «Физкультпривет... Майкл начинает инспекцию по откормленным зимним животикам и брюшкам», — подписала звезда совместную фотографию с тренером.

Но подписчиков снимок не вдохновил. Многие заметили, что живот знаменитости выглядит неестественно и что, обрабатывая фото, Тина допустила одну из самых серьезных ошибок - заретушировала пупок. «Пупок убежал...», «Вроде умная женщина, а так себя фотошопит! Надо любить себя», «Может играть Еву, так как пупок стерся:)», «А где пупок-то? Пресс появился, а пупок пропал… Это у всех так?», «По-моему, без пупка даже лучше) кубики ровнее и четче)».

Напомним, серьезными тренировками Тина увлеклась несколько лет назад. По словам звезды, ее нервируют дряхлые мышцы. «Тело нам дано для реализации наших задач, а на расстроенном пианино шедевр все-таки не играется. Поэтому тонус. Ради этого я занимаюсь. Я не превращусь в длинноногую блондинку, но и вялой брюнеткой быть не хочу».

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