Шурыгиной запрещено общение с журналистами
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Диана Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых девушек страны в прошлом месяце. И рост популярности продолжается. На этой неделе выйдут еще несколько выпусков шоу «Пусть говорят» с участием Дианы. А пока девушке и ее родителям запрещено общаться с прессой.
Шурыгина и ее родители подписали контракт с Первым каналом. Один из пунктов контракта предусматривает запрет на интервью и комментарии различным изданиям и телерепортерам.
По мнению специалистов, ничего удивительного в данной ситуации нет. Программа «Пусть говорят» с участием Дианы (девушка поведала о том, как в прошлом году стала жертвой изнасилования на вечеринке у друзей) собрала у экранов рекордное количество зрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей. Шурыгина стала звездой, к ней поступает немало предложений от модельных агентств, музыкальных продюсеров. Но как долго девушка будет в тренде?
По мнению обозревателя Отара Кушанашвили, Диана не сможет долго поддерживать интерес публики к себе. «Шурыгину все забудут, всем на нее начхать, – уверен Кушанашвили. – Эпоха, когда всем все *****, лишь бы на ток-шоу позвали. И – да, Шурыгиной тоже на всех ********».
Ранее мы писали:
Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.
Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.
Бузова готовит откровенный клип. Девушка представила тизер.
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Обсуждение 9
Лучшие комментарии
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Ну и нуЕсли девица легкого поведения, ведущая развратную жизнь с малолетства по мнению автора статьи является звездой, а по мнению Малахова несчастной жертвой и красавицей (несколько раз за программы заострял на этом внимание), то к чему мы катимся. Вместо того, чтобы осудить поведение Шурыгиной и ее мамаши, Малахов со своей программой и журналистами так распиарили ее, что ее стали приглашать модельные агентства, музыкальные продюссеры( хотя не знают умеет ли она вообще-то петь). Посвятить этому 5 программ!!! Ужас. Посмотрев все это, сделав выводы, позавидовав, завтра малолетние девицы сами будут лезть парням в штаны, объявлять их насильниками, сажать в тюрьму и бегом к Малахову за славой и благами цивилизации.
06.03.17 21:21 Контекст комментария
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лидия москвамалахов сделал ошибку так как это не героиня а очень плохой пример для всех и симпатизировать этому нельзя
06.03.17 22:49 Контекст комментария
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якака,б...дь мерлин монро, тоже нашел сравнение,лохушка с Мухосранска... Передаче ПУСТЬ ГОВОРЯТ- ПОЗОР !!! Одну передачу сделали-и хватит, палка перегнута уже. Дураку понятно- ПУСТЬ ГОВОРЯТ рейтинг поднимает себе, но это позор. Такая огромная страна-и обсуждать 3 раза в неделю какую-то микрощёлку... Забыть про неё и всё... Не зря говорят ТЕЛЕВИЗОР - ЗОМБОЯЩИК !!!! ЭТО так! ЗОМБОЯЩИК. Гавно одно (его больше,чем разумных передач). От Малахова не ожидала... Мести этот мусор неделями???!!! Фу!
06.03.17 23:03 Контекст комментария
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---- ----сука
06.03.17 22:02 Контекст комментария
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Ктотам МоскваЛюди очнитесь весь 1 -анал уже давно прокис начиная от передач и кончая заказными фильмами Викинг и шурыгина вам в пример
07.03.17 06:37 Контекст комментария
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УпсШлюха в тренде. Привет девяностые)))))
07.03.17 10:43
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Ктотам МоскваЛюди очнитесь весь 1 -анал уже давно прокис начиная от передач и кончая заказными фильмами Викинг и шурыгина вам в пример
07.03.17 06:37
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Мария БиробиджанЕсли б с ней реально совершили половой акт с применением насилия, что есть изнасилование, она бы никогда и нигде об этом публично не сообщала. Девочка, девушка, женщина, которая действительно испытала на себе сексуальное НАСИЛИЕ, никогда (повторяю НИКОГДА) не смогла бы выставлять сей факт своей жизни на показ. Вопрос. А было ли изнасилование? Или это способ заработка? Впринципе каждый зарабатывает как может, в том числе и так. Проблема только в одном, зачем реализуя свое право на использование своих способностей по своему усмотрению нарушать права других.
07.03.17 02:28
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якака,б...дь мерлин монро, тоже нашел сравнение,лохушка с Мухосранска... Передаче ПУСТЬ ГОВОРЯТ- ПОЗОР !!! Одну передачу сделали-и хватит, палка перегнута уже. Дураку понятно- ПУСТЬ ГОВОРЯТ рейтинг поднимает себе, но это позор. Такая огромная страна-и обсуждать 3 раза в неделю какую-то микрощёлку... Забыть про неё и всё... Не зря говорят ТЕЛЕВИЗОР - ЗОМБОЯЩИК !!!! ЭТО так! ЗОМБОЯЩИК. Гавно одно (его больше,чем разумных передач). От Малахова не ожидала... Мести этот мусор неделями???!!! Фу!
06.03.17 23:03
-
лидия москвамалахов сделал ошибку так как это не героиня а очень плохой пример для всех и симпатизировать этому нельзя
06.03.17 22:49
-
---- ----сука
06.03.17 22:02
-
Ну и нуЕсли девица легкого поведения, ведущая развратную жизнь с малолетства по мнению автора статьи является звездой, а по мнению Малахова несчастной жертвой и красавицей (несколько раз за программы заострял на этом внимание), то к чему мы катимся. Вместо того, чтобы осудить поведение Шурыгиной и ее мамаши, Малахов со своей программой и журналистами так распиарили ее, что ее стали приглашать модельные агентства, музыкальные продюссеры( хотя не знают умеет ли она вообще-то петь). Посвятить этому 5 программ!!! Ужас. Посмотрев все это, сделав выводы, позавидовав, завтра малолетние девицы сами будут лезть парням в штаны, объявлять их насильниками, сажать в тюрьму и бегом к Малахову за славой и благами цивилизации.
06.03.17 21:21
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ленсия Ростов-на-ДонуЕЕ НАДО ИСКУПАТЬ
06.03.17 19:02
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ПрелестьНовая М.Монро.
06.03.17 14:03