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Шурыгиной запрещено общение с журналистами


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Диана Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых девушек страны в прошлом месяце. И рост популярности продолжается. На этой неделе выйдут еще несколько выпусков шоу «Пусть говорят» с участием Дианы. А пока девушке и ее родителям запрещено общаться с прессой.

Шурыгина и ее родители подписали контракт с Первым каналом. Один из пунктов контракта предусматривает запрет на интервью и комментарии различным изданиям и телерепортерам.

По мнению специалистов, ничего удивительного в данной ситуации нет. Программа «Пусть говорят» с участием Дианы (девушка поведала о том, как в прошлом году стала жертвой изнасилования на вечеринке у друзей) собрала у экранов рекордное количество зрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей. Шурыгина стала звездой, к ней поступает немало предложений от модельных агентств, музыкальных продюсеров. Но как долго девушка будет в тренде?

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    Рисунок
    Как вы думаете, Диане удастся стать действительно знаменитой?

По мнению обозревателя Отара Кушанашвили, Диана не сможет долго поддерживать интерес публики к себе. «Шурыгину все забудут, всем на нее начхать, – уверен Кушанашвили. – Эпоха, когда всем все *****, лишь бы на ток-шоу позвали. И – да, Шурыгиной тоже на всех ********».

Ранее мы писали: 

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Бузова готовит откровенный клип. Девушка представила тизер.



12 Не нравится 3 Нравится 06.03.2017 Теги: Диана Шурыгина

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Обсуждение 9  

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Лучшие комментарии

  • Ну и ну
    Если девица легкого поведения, ведущая развратную жизнь с малолетства по мнению автора статьи является звездой, а по мнению Малахова несчастной жертвой и красавицей (несколько раз за программы заострял на этом внимание), то к чему мы катимся. Вместо того, чтобы осудить поведение Шурыгиной и ее мамаши, Малахов со своей программой и журналистами так распиарили ее, что ее стали приглашать модельные агентства, музыкальные продюссеры( хотя не знают умеет ли она вообще-то петь). Посвятить этому 5 программ!!! Ужас. Посмотрев все это, сделав выводы, позавидовав, завтра малолетние девицы сами будут лезть парням в штаны, объявлять их насильниками, сажать в тюрьму и бегом к Малахову за славой и благами цивилизации.
    		06.03.17 21:21
         
    22
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • лидия москва
    малахов сделал ошибку так как это не героиня а очень плохой пример для всех и симпатизировать этому нельзя
    		 06.03.17 22:49
         
    17
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • я
    кака,б...дь мерлин монро, тоже нашел сравнение,лохушка с Мухосранска... Передаче ПУСТЬ ГОВОРЯТ- ПОЗОР !!! Одну передачу сделали-и хватит, палка перегнута уже. Дураку понятно- ПУСТЬ ГОВОРЯТ рейтинг поднимает себе, но это позор. Такая огромная страна-и обсуждать 3 раза в неделю какую-то микрощёлку... Забыть про неё и всё... Не зря говорят ТЕЛЕВИЗОР - ЗОМБОЯЩИК !!!! ЭТО так! ЗОМБОЯЩИК. Гавно одно (его больше,чем разумных передач). От Малахова не ожидала... Мести этот мусор неделями???!!! Фу!
    		06.03.17 23:03
         
    9
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • ---- ----
    сука
    		 06.03.17 22:02
         
    8
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Ктотам Москва
    Люди очнитесь весь 1 -анал уже давно прокис начиная от передач и кончая заказными фильмами Викинг и шурыгина вам в пример
    		 07.03.17 06:37
         
    5
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Упс
    Шлюха в тренде. Привет девяностые)))))
    		 07.03.17 10:43
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ктотам Москва
    Люди очнитесь весь 1 -анал уже давно прокис начиная от передач и кончая заказными фильмами Викинг и шурыгина вам в пример
    		 07.03.17 06:37
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мария Биробиджан
    Если б с ней реально совершили половой акт с применением насилия, что есть изнасилование, она бы никогда и нигде об этом публично не сообщала. Девочка, девушка, женщина, которая действительно испытала на себе сексуальное НАСИЛИЕ, никогда (повторяю НИКОГДА) не смогла бы выставлять сей факт своей жизни на показ. Вопрос. А было ли изнасилование? Или это способ заработка? Впринципе каждый зарабатывает как может, в том числе и так. Проблема только в одном, зачем реализуя свое право на использование своих способностей по своему усмотрению нарушать права других.
    		 07.03.17 02:28
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • я
    кака,б...дь мерлин монро, тоже нашел сравнение,лохушка с Мухосранска... Передаче ПУСТЬ ГОВОРЯТ- ПОЗОР !!! Одну передачу сделали-и хватит, палка перегнута уже. Дураку понятно- ПУСТЬ ГОВОРЯТ рейтинг поднимает себе, но это позор. Такая огромная страна-и обсуждать 3 раза в неделю какую-то микрощёлку... Забыть про неё и всё... Не зря говорят ТЕЛЕВИЗОР - ЗОМБОЯЩИК !!!! ЭТО так! ЗОМБОЯЩИК. Гавно одно (его больше,чем разумных передач). От Малахова не ожидала... Мести этот мусор неделями???!!! Фу!
    		06.03.17 23:03
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лидия москва
    малахов сделал ошибку так как это не героиня а очень плохой пример для всех и симпатизировать этому нельзя
    		 06.03.17 22:49
         
    17
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ---- ----
    сука
    		 06.03.17 22:02
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ну и ну
    Если девица легкого поведения, ведущая развратную жизнь с малолетства по мнению автора статьи является звездой, а по мнению Малахова несчастной жертвой и красавицей (несколько раз за программы заострял на этом внимание), то к чему мы катимся. Вместо того, чтобы осудить поведение Шурыгиной и ее мамаши, Малахов со своей программой и журналистами так распиарили ее, что ее стали приглашать модельные агентства, музыкальные продюссеры( хотя не знают умеет ли она вообще-то петь). Посвятить этому 5 программ!!! Ужас. Посмотрев все это, сделав выводы, позавидовав, завтра малолетние девицы сами будут лезть парням в штаны, объявлять их насильниками, сажать в тюрьму и бегом к Малахову за славой и благами цивилизации.
    		06.03.17 21:21
         
    22
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ленсия Ростов-на-Дону
    ЕЕ НАДО ИСКУПАТЬ
    		06.03.17 19:02
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Новая М.Монро.
    		06.03.17 14:03
         
    -2
         
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