Шурыгиной запрещено общение с журналистами

Диана Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых девушек страны в прошлом месяце. И рост популярности продолжается. На этой неделе выйдут еще несколько выпусков шоу «Пусть говорят» с участием Дианы. А пока девушке и ее родителям запрещено общаться с прессой.

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Шурыгина и ее родители подписали контракт с Первым каналом. Один из пунктов контракта предусматривает запрет на интервью и комментарии различным изданиям и телерепортерам.

По мнению специалистов, ничего удивительного в данной ситуации нет. Программа «Пусть говорят» с участием Дианы (девушка поведала о том, как в прошлом году стала жертвой изнасилования на вечеринке у друзей) собрала у экранов рекордное количество зрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей. Шурыгина стала звездой, к ней поступает немало предложений от модельных агентств, музыкальных продюсеров. Но как долго девушка будет в тренде?

По мнению обозревателя Отара Кушанашвили, Диана не сможет долго поддерживать интерес публики к себе. «Шурыгину все забудут, всем на нее начхать, – уверен Кушанашвили. – Эпоха, когда всем все *****, лишь бы на ток-шоу позвали. И – да, Шурыгиной тоже на всех ********».

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