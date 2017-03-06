Панайотов отказался от «Евровидения»

Ряды желающих представить страну на конкурсе «Евровидение» стремительно сокращаются. До сегодняшнего дня одним из основных фаворитов значился певец Александр Панайотов. Но теперь молодой человек не хочет ехать в Киев и уверяет, что не попал в число основных кандидатов.

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В феврале сообщалось, что в числе основных претендентов на участие в конкурсе: Нюша и Елена Темникова, участники шоу «Голос» Александр Панайотов и Дарья Антонюк, коллектив SOPRANO Турецкого. Однако вскоре Нюша и Темникова отказались от участия в конкурсе.

По мнению светских обозревателей, у Панайотова были неплохие шансы быть выбранным Первым каналом на «Евровидение», Юрий Лоза даже объяснил артисту, как ему следует выступать. Но в итоге Александр предпочел дистанцироваться. «Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс», — цитируют Панайотова Dni.ru.

«Понимаете, странная складывается ситуация и со стороны Украины, и со стороны России. Может быть, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город — в Лондон, например. Или просто бойкотировать "Евровидение", как предлагают некоторые», - добавил артист.

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