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Панайотов отказался от «Евровидения»


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Ряды желающих представить страну на конкурсе «Евровидение» стремительно сокращаются. До сегодняшнего дня одним из основных фаворитов значился певец Александр Панайотов. Но теперь молодой человек не хочет ехать в Киев и уверяет, что не попал в число основных кандидатов.

В феврале сообщалось, что в числе основных претендентов на участие в конкурсе: Нюша и Елена Темникова, участники шоу «Голос» Александр Панайотов и Дарья Антонюк, коллектив SOPRANO Турецкого. Однако вскоре Нюша и Темникова отказались от участия в конкурсе.

По мнению светских обозревателей, у Панайотова были неплохие шансы быть выбранным Первым каналом на «Евровидение», Юрий Лоза даже объяснил артисту, как ему следует выступать. Но в итоге Александр предпочел дистанцироваться. «Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс», — цитируют Панайотова Dni.ru.

«Понимаете, странная складывается ситуация и со стороны Украины, и со стороны России. Может быть, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город — в Лондон, например. Или просто бойкотировать "Евровидение", как предлагают некоторые», - добавил артист.

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0 Не нравится 1 Нравится 06.03.2017 Теги: Евровидение

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