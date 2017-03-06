Милонову не нравится «Красавица и чудовище»

Кинокомпания Disney представляет свой первый крупный проект 2017 года. В прокат выходит картина «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон (Emma Watson) в главной роли.

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Классическая сказка представлена в новой интерпретации, и Виталий Милонов уже насторожился. Депутат обратился к министру культуры РФ с просьбой провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище».

По информации Милонова, Голливуд занимается ненавязчивой рекламой содомии и это непозволительно. «Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений», - говорится в обращении депутата. В случае подтверждения подозрений Милонов требует запретить показ «Красавицы и чудовища» во всех кинотеатрах России.

Ранее режиссер картины Билл Кондон (Bill Condon) заявил, что один из героев фильма на самом деле гей. Речь идет о ЛеФу (Джош Гад) - подобострастном коротышке, который преклоняется перед нарциссом-Гастоном (Люк Эванс).

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Источник фото: Globallookpress.com