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Лолита о Бузовой: «У девки есть мозг»


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Ольга Бузова старательно работает над музыкальной карьерой. Первые несколько песен звезды стали хитами, но творчество девушки довольно неоднозначно воспринято многими российскими артистами. Некоторые исполнители откровенно недоумевают, как Ольге удалось добиться успеха. Другие одобряют и поддерживают девушку. В числе последних певица Лолита Милявская.

На днях Лолита блеснула на церемонии вручения ZD Awards («Звуковая дорожка МК»). Там же выступила и Бузова. Ольга исполнила одну из своих композиций, правда, как уточняется, под фонограмму. При этом Милявская не преминула похвалить ведущую.

«Ольга гораздо более востребованная, чем я. Судя по подписчикам, по постам в "Инстаграме" у нее другой вид основного заработка – пуховики, например. И молодец, и на здоровье! У девки есть мозг, и это замечательно. И то, что люди стараются подражать молодой, красивой, очень хрупкой девушке – тоже замечательно», - цитирует артистку издание Dni.Ru.

Лолита добавила, что стремление Бузовой сделать карьеру на сцене одобряет. «То, что человек во время всех своих разводных дел и поет, и пляшет, и стихи сочиняет – здорово. Это гораздо лучше, чем пойти и биться головой об стенку или попасть в какую-нибудь психиатрическую больницу на почве развода. Пусть лучше она проявляет себя в таких эмоциях – театральных, концертных. Откуда вы знаете, может, через два года вот так же будете стоять с микрофоном и говорить ей: "Вы – блестящая певица!"».

Ранее мы писали:

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 

Бузова объединилась со Ждуном. Ведущая поддержала интернет-мем.​

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 



2 Не нравится 3 Нравится 06.03.2017 Теги: Ольга Бузова

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