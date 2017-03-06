Боня заедает стресс после разрыва?

Виктория Боня обычно тщательно следит за своей фигурой. Девушка активно занимается фитнесом, придерживается сбалансированного рациона питания, некоторое время практиковала сыроедение. Но после разрыва с Алексом Смерфитом Вика вдруг позволила себе расслабиться.

​

В прошлом месяце Боня официально сообщила о разрыве с отцом своей дочери. По словам звезды, они с Алексом обдумывали столь важный шаг не один месяц и в конце концов решились. По заверению Виктории, она осталась со Смерфитом в прекрасных отношениях. И тем не менее расставание с бойфрендом оказалось несколько болезненным.

После разрыва Виктория отправилась путешествовать по Европе, сейчас развлекается в Лос-Анджелесе. И на днях призналась, что ей пора сменить гардероб. «Ну что, могу сказать, что я недаром ем булочки с шоколадом и пасту в сливочном соусе уже на протяжении нескольких месяцев))) Поздравьте, мне малы почти все мои джинсы. Еда и спорт делают своё дело, и я перехожу в другую весовую категорию. Завтра на шопинг», — написала Боня.

Тем временем поклонники теряются в догадках, зачем Виктория набирает вес?

Ранее мы писали:

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Виктория Боня копит энергию для любимого. Звезда увлеклась методикой психолога Ларисы Ренар.