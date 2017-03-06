Билан пожаловался на адские боли

Поп-певец Дима Билан вынужден уйти на больничный. Как стало известно, у звезды возникли проблемы со здоровьем. Причем достаточно серьезные. Сейчас Диму готовят к операции.

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О проблемах Билана стало известно на выходных. Артист не смог принять участие в церемонии вручения премии ZD Awards (по итогам 2016 года Дима был назван «Певцом года»). Так что во время шоу с исполнителем связался Артур Гаспарян, и Билан пояснил, что творчество - творчеством, а сейчас пришло время заняться здоровьем.

Теперь стало известно, что у Димы диагностированы грыжи позвоночника. Как рассказал артист, в последнее время его беспокоили серьезные боли и в конце концов медики предложили провести операцию. «У меня были адские боли. Немели пальцы рук — я не мог делать элементарные вещи: застёгивать молнии, открывать кошелёк, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ — препараты не действовали. Мануальщик нашёл у меня даже не три, а пять грыж на позвоночнике. Сейчас мне лучше, уверяю, что после отдыха, который считаю в данном случае необходимым, вернусь и займусь лечением вплотную», — цитирует Диму Life.

Когда именно Билану будет проведена операция - не уточняется.

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