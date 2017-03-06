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Адель: «Я замужем»


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Весна действует на всех. Даже на таких сдержанных персон, как поп-дива Адель (Adele). На выходных звезда официально объявила о своем замужестве. Наконец-то!

О смене статуса певица сообщила во время концерта в Брисбене. У Адель было романтичное настроение, и, рассказывая историю создания песни Someone like you, артистка пояснила, что вдохновлялась влюбленностью.

«Ты влюбляешься впервые в кого-то, и несмотря на то, что чувствуешь себя очень разбитой и несчастной, а чувство кажется тебе таким ужасным и тяжелым, ты все же понимаешь, что оно самое лучшее на земле. И в результате становишься от него зависимым. Понятно, что, так как я уже замужем, вновь испытать эти переживания уже не могу. Я нашла своего человека», — заявила звезда. Стоит ли говорить, что поклонники бурно приветствовали признание певицы?

Напомним, со своим супругом Саймоном Конекки (Simon Konecki) Адель познакомилась в 2010 году. Через год у пары начался роман, в октябре 2012 года у пары родился сын Анджело Джеймс Конекки. Впервые певица назвала Саймона мужем на вручении «Грэмми», при этом слухи о планах влюбленных сочетаться браком появились около полугода назад.

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Адель лишили прямого доступа к соцсетям. В свое время звезда немного похулиганила.

Адель ставит рекорд. Клип на песню Hello пользуется бешеной популярностью. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 06.03.2017 Теги: Адель

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