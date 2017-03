Адель: «Я замужем»

Весна действует на всех. Даже на таких сдержанных персон, как поп-дива Адель (Adele). На выходных звезда официально объявила о своем замужестве. Наконец-то!

О смене статуса певица сообщила во время концерта в Брисбене. У Адель было романтичное настроение, и, рассказывая историю создания песни Someone like you, артистка пояснила, что вдохновлялась влюбленностью.

«Ты влюбляешься впервые в кого-то, и несмотря на то, что чувствуешь себя очень разбитой и несчастной, а чувство кажется тебе таким ужасным и тяжелым, ты все же понимаешь, что оно самое лучшее на земле. И в результате становишься от него зависимым. Понятно, что, так как я уже замужем, вновь испытать эти переживания уже не могу. Я нашла своего человека», — заявила звезда. Стоит ли говорить, что поклонники бурно приветствовали признание певицы?

Напомним, со своим супругом Саймоном Конекки (Simon Konecki) Адель познакомилась в 2010 году. Через год у пары начался роман, в октябре 2012 года у пары родился сын Анджело Джеймс Конекки. Впервые певица назвала Саймона мужем на вручении «Грэмми», при этом слухи о планах влюбленных сочетаться браком появились около полугода назад.

Источник фото: Globallookpress.com