Аромат для секса: как эфирные масла могут усилить страсть и расслабление

Если в вашей спальне не хватает искры, попробуйте добавить аромата. Да-да, эфирные масла – это не только про расслабление после долгого дня, но и про усиление страсти в самых горячих моментах. И если кажется, что это слишком просто, чтобы сработать – вы точно недооцениваете магию запахов. Давайте разберемся, как настроить атмосферу на максимум, ведь секреты аромата могут изменить ваше восприятие удовольствия.

Лаванда и ваниль – союз страсти и расслабления

Лаванда – это мастер на все руки. Она не только успокоит нервы, но и снимет напряжение там, где оно явно лишнее. Немного капель на подушку или в аромалампу – и вы уже погружаетесь в облако легкости и расслабления. А если хочется добавить нежности, ваниль – ваш выбор. Её теплый, сладкий аромат создаст ощущение уюта и безопасности. Но не расслабляйтесь слишком сильно, ведь это всё подготовка к большему.

Иланг-иланг – аромат, от которого закипает кровь





Этот экзотический цветочный аромат – прямой билет в мир чувственности. Иланг-иланг – известный афродизиак, который поднимает уровень страсти на новый уровень. Несколько капель на запястье или шею вашего партнера – и вы оба почувствуете, как атмосфера меняется на глазах. Ощущение близости становится острее, желание – сильнее. Это идеальный аромат для тех, кто хочет испытать что-то новое и пробудить скрытые желания.

Пачули – для тех, кто готов к дикому эксперименту

Пачули – это не просто про духи хиппи. Это запах, который пробуждает дикую, необузданную энергию. С ним сложно оставаться спокойным – он возбуждает фантазии и заставляет действовать. Масло пачули отлично работает в смеси с другими эфирными маслами, добавляя им глубину и резкость. Это именно тот аромат, который оставит ваши ночи незабываемыми.

Как правильно использовать масла?

Важно помнить, что масла работают по принципу "меньше – лучше". Пара капель в аромалампу, на запястье или даже добавленных в базовое масло для массажа – этого достаточно, чтобы заставить аромат окутать вас. Также можно капнуть немного на постельное белье – кстати, это очень эротично. Главное – наслаждаться процессом.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о 7 видах оргазма, которые должна испытать каждая женщина.