Что нужно знать тем, кто хочет родить здорового ребёнка

Вилии и Виталии Тамулявичус из Литвы в этом году исполняется 30 лет, но вряд ли они смогли бы отметить общий юбилей без вмешательства врачей. Сёстры родились краниопагами — сиамскими близнецами с общим участком мозга, сросшимися в области темени и лба.

Команда нейрохирургов во главе с директором НИИ имени Бурденко Александром Коноваловым успешно разделила девочек. Работа московских врачей стала вехой в истории, потому что краниопаги рождаются только один раз на 2,5 миллиона беременностей, и до этого успешно разделить общий мозг не удавалось никому, а на сегодняшний день проведены уже десятки подобных операций...

Срастание плодов – не единственная врождённая патология. Универсального способа уберечься от пороков развития нет, но большинство из них можно предотвратить, и женщине, планирующей беременность, стоит об этом задуматься.

Риск — дело неблагородное

Несмотря на то, что основной фактор, влияющий на возникновение аномалий — генетика, врождённые пороки у детей могут развиться и по другим причинам. Будущим родителям нужно учесть множество факторов — случаи рождения детей с пороками развития в семьях обоих родителей, предыдущие беременности женщины (если они были), состояние здоровья мужчины и многое другое.

В перечень внутриутробных аномалий входят пороки сердечно-сосудистой, дыхательной, кровеносной, нервной и пищеварительной систем. Наиболее часто встречаются пороки сердца, Spina bifida (расщепление позвоночника), агенезия (отсутствие органов), челюстно-лицевые деформации и хромосомные отклонения (синдром Дауна, синдром Клайнфельтера).

Вторая основная причина появления аномалий — внешние факторы. В зоне риска оказываются дети, чьи мамы болели во время беременности, дышали загрязнённым воздухом, принимали лекарства без контроля врача, плохо питались, курили, употребляли алкоголь или наркотики, не получали достаточного количества микроэлементов и даже просто испытывали стресс.

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Существует и третья причина, которую родители детей с врождёнными пороками развития называют «не знаю почему», а врачи — «неопределённый патогенез»: это ситуация, когда нельзя понять, как именно и почему возникла аномалия. По статистике, ежегодно в мире рождается около 2-3% детей с теми или иными патологиями, но эти 2-3% — причина каждой пятой детской смерти. Это звучит страшно, но тем не менее развития определенных аномалий можно постараться избежать.

Витамины в помощь: фолиевая кислота

Несмотря на то, что причины появления врождённых аномалий у детей могут быть самыми разными, существуют и вполне доказанные факторы риска. Самые очевидные — это вредные привычки, неправильное питание и нехватка витаминов.

Курение и употребление алкоголя беременной женщиной давно воспринимается обществом как нечто неприемлемое - и не зря: никотин и этанол способны привести к умственной отсталости, нарушению поведения, дисфункции зрения, слуха и сердечно-сосудистой системы у ребёнка.

О том, что во время беременности нельзя курить и употреблять алкоголь, знают все, но о некоторых причинах аномалий развития плода будущие мамы и не догадываются. Например, женщина, которая переболела краснухой на ранних сроках беременности, рискует родить ребёнка с аномалиями, не совместимыми с жизнью. Опасной может быть даже простуда — особенно в первом триместре.

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Для здоровья матери и ребёнка важны правильное питание, витамины и микронутриенты — их дефицит действительно опасен для беременных женщин и тех, кто планирует зачатие. Чтобы предотвратить риск развития внутриутробных аномалий, необходимо в том числе принимать выписанные врачом витамины, и, пожалуй, самый важный из них на стадии подготовки к беременности — В9, фолиевая кислота. Её соединения, фолаты, участвуют в формировании нервной трубки, из которой потом разовьется головной и спинной мозг ребёнка.

Самое важное, что нужно знать о нервной трубке — это то, что она начинает закладываться в первые же дни беременности. Поэтому если в организме женщины уже на момент зачатия не хватает витамина В9, это может привести к различным патологиям: расщеплению позвоночника, недоразвитию и даже отсутствию мозга, плацентарной недостаточности.

Снизить риск возникновения этих аномалий призвана заблаговременная дотация фолиевой кислоты — это подтверждают результаты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования на единственном в России мультивитаминном препарате с доказательной базой по профилактике дефектов нервной трубки «Элевит Пронаталь».

Конечный вывод может сделать только врач, но почти всем женщинам подходит дозировка витамина В9 800 мкг в сутки, которая в сочетании с другими витаминами группы В, С и РР насыщает организм фолатами за 4 недели и снижает на 92% риск развития дефектов нервной трубки. Своевременный приём фолиевой кислоты, по данным ВОЗ, также помогает уменьшить вероятность анемии и рождения недоношенных детей.

Работа на опережение

Критически важны для развития первые 12 недель, когда формируются все основные органы и ткани: именно в этот период эмбрион особенно подвержен любым воздействиям. Группы риска по генетическим и внешним (тератогенным) факторам риска довольно обширны, но впадать в панику по этому поводу будущей маме не стоит.

Снизить риск появления патологий помогает прегравидарная подготовка — заблаговременное планирование беременности. Женщине, которая хочет родить здорового ребёнка, как минимум за несколько месяцев до зачатия нужно отказаться от спиртного и табака, пройти медицинское обследование, сделать прививки (по назначению врача), при помощи диетолога выработать правильную схему питания — чтобы сбросить лишний вес или, наоборот, достичь необходимой для благоприятного зачатия массы тела.

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Во время беременности необходимо следить за иммунитетом, обеспечить организм важнейшими витаминами, а в период сезонных эпидемий соблюдать правила профилактики, реже бывая в людных местах.

Паре, планирующей беременность, не помешает обратиться к генетикам — особенно если в семье уже были случаи рождения детей с внутриутробными аномалиями. Врачи же могут подобрать оптимальный способ пренатальной диагностики.

Впрочем, даже парам с абсолютно здоровой «семейной историей» не стоит полагаться на счастливый случай. Простейшая профилактика поможет если не исключить, то значительно уменьшить риск возникновения врождённых пороков развития, а также максимально обезопасить будущего малыша.

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