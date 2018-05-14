Как посадить и ухаживать за съедобной жимолостью?

Как вырастить на дачном участке жимолость съедобную интересует многих садоводов. Достаточно узнать, как проводить посадку, уход и размножение культуры.

Жимолость представляет собой декоративный кустарник, ягоды которой обладают полезными свойствами. Ветки и листья растения используются для приготовления отваров, которые применяют в народной медицине для лечения многих заболеваний.

Сроки посадки

Приступать к посадочным работам необходимо с приходом весны. Однако, торопиться не стоит. Угроза заморозков должна полностью миновать. Оптимальный вариант – середина весны.

Подготовительные работы

Прежде чем проводить посадку растений, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

Подготовка садового участка. Жимолость съедобная предпочитает расти на влажных почвах. Лучше всего подбирать супесчаные и суглинистые земли. Участок должен быть защищен от ветра и сквозняков. Подготовка грунта. Для выращивания кустарников необходимо подготовить питательную смесь. Для этого нужно перемешать перепревший навоз, двойной суперфосфат, сульфат калия, золу. Подготовка посадочного места. Глубина посадочной ямы должна быть не более 40 см, расстояние между лунками до 2 м.

Посадка кустов

Как только все подготовительные работы будут проведены, можно приступать к посадке растений. Внутри лунки нужно сформировать небольшой холм, поставить куст, корни расправить по возвышенности. Сверху присыпать землей, утрамбовать, обильно полить.

После посадки съедобной жимолости следует провести мульчирование. Эта процедура поможет удержать влагу в почве, предотвратит появление сорной растительности. В качестве мульчи можно использовать солому, сухую траву, картон.

Уход за жимолостью

Уход за жимолостью довольно простой. Достаточно выполнять следующие процедуры:

Полив. Растение является влаголюбивым. Особое внимание поливу следует уделить во время цветения и появления ягод. В жаркую погоду поливать растения следует обильно, для 1 куста требуется не менее 3 ведер воды. Подкормка. Жимолость хорошо реагирует на органические и минеральные удобрения. Однако, подкармливать кусты следует осторожно. При излишнем внесении удобрений кусты погибнут. Уход за жимолостью предполагает внесение перегноя или компоста в почву. Проводить процедуру нужно в начале весны или осенью. Минеральные составы стимулируют корневую систему, способствуют образованию плодов. Вносить удобрения можно разными способами: прикорневым, путем опрыскивания. Во время завязывания ягод кусты следует полить раствором древесной золы. Рыхление и прополка. Чтобы обеспечить за жимолостью соответствующий уход, необходимо с участка убирать сорную растительность. Рыхление также является обязательной процедурой. Ее нужно проводить аккуратно, на глубину не более 5 см. Борьба с вредителями и болезнями. Кусты часто повреждают заболевания и вредители. Чтобы защитить их, растения необходимо обрабатывать химическими препаратами.

Размножение жимолости

Для размножения кустов можно воспользоваться несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности. Размножать кусты можно следующими способами: отводками, черенками, семенами, делением куста. Процедура размножения несложная, даже неопытный дачник справится с работой.

Размножение отводками

Приступать к размножению кустов этим способом необходимо в июне. Для начала следует вокруг растения взрыхлить землю. С нижней части куста нужно выбрать несколько молодых побегов, наклонить их к земле, прикопать.

Чтобы ветви плотно прилегали к земле, их нужно закрепить металлической проволокой. В таком состоянии отводки должны пролежать почти год. Этого времени будет достаточно, чтобы побеги смогли укорениться.

С приходом весны саженцы нужно отделить лопатой, пересадить на новое место. Через 3 года удастся получить плодоносящий кустарник.

Размножение зелеными черенками

Размножение зелеными черенками проводят после цветения куста, но до появления плодов.

По календарным срокам это приходится на вторую половину мая. Раньше срезать побеги специалисты не рекомендуют. В ином случае они не приживутся. Позже установленного срока также не стоит заниматься размножением, это приведет к гибели растений.

Чтобы получить черенки, необходимо отделить молодые побеги от взрослого куста. Далее их нужно разделить на несколько частей, на каждой должны быть здоровые почки. Черенки не должны превышать длины 13 см, снизу требуется удалить листья.

Перед посадкой жимолости подготовленные черенки следует поставить в емкость с водой, на следующий день можно приступать к посадочным работам. В первое время после посадки черенки следует прикрыть, это поможет им быстрее прижиться. На зимний период кусты необходимо укрыть сеном или сухими листьями.

С приходом весны растения нужно осмотреть, выбрать самые сильные экземпляры. Их необходимо пересадить на постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками

Для размножения съедобной жимолости можно использовать одревесневшие черенки. Заготавливать их нужно осенью, после листопада. Для начала необходимо отобрать здоровые ветки, нарезать их. Хранить материал следует в подвале, заранее завернув его во влажную ткань и засыпав песком.

С приходом весны ветки нужно разрезать, и высадить в землю. К осени корневая система кустов окрепнет, через год их можно будет высаживать на постоянное место.

Деление куста

Делить можно кусты возрастом не старше 6 лет. Они должны иметь 6 скелетных веток и хорошо развитую корневую систему. С приходом осени кусты необходимо выкопать, разделить на части, пересадить на постоянное место. Каждый фрагмент должен иметь не менее 3 побегов и корневую часть.

Заболевания и вредители

При выращивании жимолости съедобной проблем не возникает. Многие сорта устойчивы перед заболеваниями и вредителями. Чтобы защитить сад от недугов, необходимо ознакомиться с самыми распространенными проблемами.

Самые опасные вредители следующие:

Щитовка. Питается соком растений. Если своевременно не обработать посевы, кусты погибнут. Хорошо себя зарекомендовал препарат Рогор, его можно использовать после уборки урожая. Гусеницы. Если вредителей немного – их можно убрать с кустов вручную. При массовой атаке вредителей, посевы стоит обработать препаратами Элексар или ИнтаВир. Тля. Если жимолость съедобная подверглась атаке тли, то листья пожелтеют, скрутятся и опадут. Чтобы сохранить урожай, требуется провести обработку кустов такими средствами, как Рогор, Конфидор. Клещи. Еще один опасный вредитель, который может погубить растения. Первые признаки заражения: скрученные листья, черный налет, листовые пластины покрываются дырками. Для борьбы с клещами используют Тедион, Маврик, Омайт.

Из заболеваний наиболее опасными являются следующие: гниль, грибки. Защитить посевы от болезней можно с помощью раствора из хозяйственного мыла и медного купороса.

Ягоды жимолости съедобной обладают полезными свойствами. Выращивая растение, появится возможность пополнить свой рацион витаминами. Кроме того, кусты имеют декоративный вид, они станут настоящим украшением дачного участка.